Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 824 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 2,7 artışla 589 milyon 32 bin 597 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-22.00 saatlerinde 1217 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 824 lira 21 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1110 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1116 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 700 liradan işlem gördü.