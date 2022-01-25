Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1345 lira, en düşük 700 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,55 düşüşle 560 milyon 430 bin 823 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-22.00 saatlerinde 1345 lira, en düşük saat 04.00'te 700 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1164 lira 20 kuruş ve ağırlıklı ortalama fiyatı 1185 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün için en yüksek 1345 lira, en düşük 600 lira 1 kuruştan işlem gördü.