Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

17.03.2022 14:41
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1745 lira, en düşük 1742 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1745 lira, en düşük 1742 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,99 artarak 794 milyon 438 bin 11 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00-23.00 saatlerinde 1745 lira, en düşük saat 23.00'te 1742 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1744 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1744 lira 91 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün 00.00-22.00 saatlerinde 1745 lira, en düşük 23.00'te 1721 lira 22 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika


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