Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

Spot piyasada elektrik fiyatları

31.05.2022 14:24
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 200 lira, en düşük 1468 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 200 lira, en düşük 1468 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,2 azalarak 1 milyar 459 milyon 28 bin 886 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 15.00, 20.00 ve 21.00 saatlerinde 3 bin 200 lira, en düşük saat 07.00'de 1468 lira 8 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 439 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 486 lira 986 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1998 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika


Son Dakika
14:22 55 yaşındaki kadının sır ölümü! Oğlu "Babam attı, tutuklayın, kaçmasın" diye bağırmış
14:20 Beşiktaş'tan 3 milyon euroluk dev transfer! Samet Akaydın için görüşmeler sürüyor
14:08 Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan romantik görüntüler! Sürpriz doğum günü kutlaması yaptılar
14:04 Erdoğan'ın duyuracağı konut projesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Vatandaş aidat öder gibi ev alacak!
13:58 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cezaevine giderken Türkan Saylan'ın "mola" işaretini tekrarladı
13:57 Eline bıçak alıp cadde ortasında intihar girişiminde bulundu! Polis, biber gazıyla müdahale etti
13:48 Alışveriş tutkusu başına iş açtı! Borcunu ödemek için kredi çekip o parayla da kıyafet alan kadın icralık oldu
13:25 15 Temmuz Şehitler köprüsüne izinsiz pankart asan TİP milletvekilleri ile polis arasında gerginlik yaşandı
13:13 Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu!
13:07 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 14:31:21. #1.12#
SON DAKİKA: Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement