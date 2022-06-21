Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 189 lira, en düşük 1750 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,80 azalarak 1 milyar 415 milyon 816 bin 296 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 02.00'de 3 bin 189 lira, en düşük saat 21.00'de 1750 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 430 lira 64 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 450 lira 78 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 200 lira, en düşük 2 bin 318 lira 23 kuruş olarak kayıtlara geçti.