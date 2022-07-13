Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

13.07.2022 14:15
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 850 lira 1 kuruş, en düşük 1300 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 850 lira 1 kuruş, en düşük 1300 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,19 azalarak 1 milyar 29 milyon 859 bin 415 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 2 bin 850 lira 1 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1300 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 56 lira 88 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 73 lira 64 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 389 lira 99 kuruş, en düşük 1025 lira olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

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