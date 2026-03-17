Sri Lanka'da Çarşamba Tatili

17.03.2026 15:06
Sri Lanka, yakıt tasarrufu için kamu kurumlarında çarşamba günleri tatil ilan etti.

Sri Lanka'da, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ekonomik etkilerine ve olası yakıt krizine karşı tasarruf tedbirleri kapsamında, kamu kurumlarında çarşamba günleri tatil ilan edildi.

BBC'nin haberine göre, üst düzey yetkililerle yaptığı acil toplantının ardından basına konuşan Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, "yakıt tasarrufu" amacıyla kamu kurumlarında çarşamba günlerinin tatil edildiğini bildirdi.

Dissanayake, "En kötüsüne hazırlanmalı, en iyisini umut etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Asya'da diğer ülkelerde de benzer tasarruf önlemleri uygulanmaya başlandı.

Tayland'da hükümet, klima kullanımını azaltmak için vatandaşlara daha hafif kıyafetler tercih etmeleri çağrısında bulunurken Myanmar'da özel araçların, plaka numaralarına göre dönüşümlü kullanılması kararlaştırıldı.

Bangladeş'te planlı elektrik kesintileri uygulanmaya başlanırken Filipinler'de ise bazı kamu kurumlarında çalışanların haftada en az bir gün uzaktan çalışması zorunlu hale getirildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Enerji, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 15:41:47.
