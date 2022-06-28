Sri Lanka'da yakıt satışları durduruldu - Son Dakika
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Sri Lanka'da yakıt satışları durduruldu

28.06.2022 09:42
Sri Lanka'da yakıt satışları durduruldu

Sri Lanka, temel hizmetler dışında yakıt satışının 10 Temmuz'a kadar durdurulduğunu duyurdu.

Sri Lanka, temel hizmetler dışında yakıt satışının 10 Temmuz'a kadar durdurulduğunu duyurdu.

Sri Lanka tarihin en büyük ekonomik kriziyle uğraşırken, akaryakıt stoklarının hızla tükendiği Sri Lanka'da hükümet tıbbi hizmetler, ulaşım ve gıda taşımacılığı dışında özel araçlar için yakıt satışını yasakladı. Ülkede 1 günlük yakıtın kaldığı bildirilirken, yakıt yasağının 10 Temmuz'a kadar süreceği bildirildi. Sri Lanka Hükümet Sözcüsü Bandula Gunewardena, Sri Lanka'nın tarihinde hiç bu kadar şiddetli bir ekonomik krizle karşılaşmadığını söyleyerek, "Bu gece yarısından itibaren, sağlık sektörü gibi temel hizmetler haricindekilere yakıt satışı olmayacak. Elimizdeki küçük rezervi korumak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, bu ayın başlarında ülkenin gıda, yakıt ve gübre gibi temel ihtiyaç maddelerini ödemek için önümüzdeki altı ay içinde en az 5 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylemişti. - COLOMBO

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sri Lanka'da yakıt satışları durduruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sri Lanka'da yakıt satışları durduruldu - Son Dakika
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