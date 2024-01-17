 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
SSB Ar-Ge Projeleri İmza Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

SSB Ar-Ge Projeleri İmza Töreni Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan Ar-Ge projelerinin imza töreni gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, akademinin ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen törende, 14 Ar-Ge projesinin tamamlanması ve üretilen teknolojik bilginin sanayileştirilip ticarileşmesi için mekanizmalar oluşturmanın önemine vurgu yaptı. İmzalanan projelerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının karşılanması, yurt dışı bağımlılığın azaltılması ve Türkiye'nin Ar-Ge ve teknoloji yetkinliğinin artırılması hedefleniyor.

SSB Ar-Ge Projeleri İmza Töreni Gerçekleştirildi
17.01.2024 - 19:01,  Güncelleme: 19:05
Abone Ol

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan Ar-Ge projelerinin imza töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Kuvvetlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan Ar-Ge Projeleri'nin İmza Töreni, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, akademinin ve sektör temsilcilerinin katılımları ile SSB'de gerçekleştirildi.

SSB Başkanı Görgün, İmza Töreni kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada şunları kaydetti:

"Bugün projelendirme çalışmaları tamamlanmış olan 14 Ar-Ge Projemizin imza töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu projeler vasıtasıyla üniversite ve araştırma merkezlerimizde üretilen teknolojik bilginin hızlı bir şekilde sanayileştirilip ticarileşmesi için mekanizmalar oluşturmak öncelik verdiğimiz bir diğer önemli konumuzdur. Bu yöntemle üretilecek yüksek teknoloji ürünler ile bilginin hem ekonomik hem de rekabet gücüne dönüşmesini sağlayacağımıza inanıyoruz. Türk savunma sanayiini, Türkiye'nin Küresel Güç Vizyonu doğrultusunda inşa etmek amacıyla; bilim ve bilginin ışığında geliştirilen, ileri teknolojiye sahip savunma sanayii ürünlerinin diğer sektörlere öncülük etmesine katkıda bulunması inancıyla kamu, akademi ve özel sektör olarak hep birlikte gerçekleştireceğimiz Ar-Ge çalışmalarımızda kolaylıklar diliyorum."

İş birliğine dayalı modeller ile oluşturulan projelerde, üniversite, KOBİ ve şirketler olmak üzere toplam on üç yüklenici ve alt yükleniciye yer verilmiş olup, imzalanan yeni Ar-Ge Projeleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı bağımlılığın azaltılması, özgün, yerli, ileri teknoloji içeren milli çözümlerin hayata geçirilmesi ve Türkiye'nin Ar-Ge ve teknoloji yetkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Sözleşmesi imzalanan Ar-Ge projeler ise şu şekilde:

"Metal Matris Kompozit Malzemeler için Lazer Metal Toz Ergitme Prosesinin Geliştirilmesi (AMETİST) Projesi, Yüksek Sıcaklık Ötektik Oksit Seramik Matris Kompozitlerin Geliştirilmesi (ÖTEKTİK) Projesi, SiC Elyaf ve SiC Matrisli Kompozit Geliştirilmesi Faz-1 (SİCİM) Projesi, Nanomalzemeli Pirotekniklerin Geliştirilmesi (NOVA) Projesi, Eritilerek Dökülebilir Duyarsız Patlayıcı Geliştirilmesi (LAV) Projesi, Kompozit Katı Yakıtlar İçin Bağlayıcı-Katalizör Bileşeni Geliştirilmesi (KARBOSEN) Projesi, Düşük Faz Gürültülü Dielektrik Rezonatör Osilatör Geliştirme (DRO) Projesi, Düşük Faz Gürültülü Kristal Osilatör Geliştirme (KRİSTAL OSİLATOR) Projesi, Su Altı Sentetik Açıklıklı Görüntüleme Yeteneği Kazandırılması (SAS) Projesi, YIG (Yttrium Iron Garnet) Filtre Geliştirme Projesi, Merkezi Sürü İHA Geliştirilmesi (SÜMER) Projesi, Bilişsel İş Yükünü Etkileyen Faktörlerin Ölçümü ve Yapay Zeka ile Değerlendirilmesi (GENIUS 2.0) Projesi, Alanda Programlanabilir Entegre Devre Geliştirme (ALP-EREN) Projesi, Sahte Görüntü Tespit Yöntemleri Geliştirme (CİNGÖZ) Projesi." - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Haluk Görgün, Türkiye, TSK, Kobi, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SSB Ar-Ge Projeleri İmza Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika


18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:25
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde

Son Dakika
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:25 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:47 Hatay'daki Asi Nehri taştı, 10 bin dekar tarım arazisi sular altında kaldı
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 19:30:24. #1.11#
SON DAKİKA: SSB Ar-Ge Projeleri İmza Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement