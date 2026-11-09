SSB'nin Stuttgart buluşmasında yaklaşık 500 kişi firmalarla bir araya geldi - Son Dakika
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SSB'nin Stuttgart buluşmasında yaklaşık 500 kişi firmalarla bir araya geldi

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SSB\'nin Stuttgart buluşmasında yaklaşık 500 kişi firmalarla bir araya geldi
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Savunma Sanayii Başkanlığının Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları, Almanya'nın Stuttgart kentinde yaklaşık 500 kişiyi savunma sanayisi temsilcileriyle bir araya getirdi. SSB Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, bu yıl sadece ASELSAN'a dönenlerin sayısının 220'yi bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamındaki "Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları", Almanya'da yaşayan Türk öğrenci, mühendis ve akademisyenlerin yoğun katılımıyla Münih'in ardından Stuttgart'ta gerçekleştirildi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik gücünü Avrupa'daki Türk mühendis ve uzmanlarla buluşturmayı amaçlayan ve Savunma Sanayii Akademi koordinasyonuyla düzenlenen organizasyon, Almanya'dan yaklaşık 500 kişiyi sektör temsilcileriyle Stuttgart'ta bir araya getirdi.

Programın açılışına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş'ın yanı sıra Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü rol üstlenen ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, STM, TEI, SSTEK, Alp Havacılık, HEAŞ, Teknopark İstanbul, TR Uçuşa Uygunluk ve TEITECH şirketlerinin temsilcileri katıldı.

Başarının arkasındaki güç proje yönetimi ve katmanlı sanayileşme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, buluşmada katılımcılara "Milli Yetkinlik Hamlesi" başlıklı bir sunum yaptı.

Yurt dışındaki altıncı buluşmayı gerçekleştirdiklerini bildiren Karataş, her buluşmada katılımcı sayısının artmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Dünyanın içinde bulunduğu savaş ikliminin ülkelerin yol haritalarını değiştirdiğini ve önceliklerini güncellemek zorunda bıraktığını vurgulayan Karataş, Türk savunma sanayisinin ulaştığı noktanın dünyada örnek vaka olarak paylaşıldığını söyledi.

Elde edilen başarının arkasında güçlü proje yönetim kültürü ile dört katmanlı sanayileşme modelinin yattığını anlatan Karataş, bazı projelerin 15-20 yıl sürdüğünü, 20-30 yıl önce atılan tohumların bugün ürüne dönüştüğünü vurguladı.

Karataş, sanayileşme modelinin en alt katmanında üniversiteler, teknoparklar, kümelenmeler ve AR-GE merkezlerinin, bir üst katmanda yazılım veya kritik bileşen geliştiren KOBİ'lerin, onun üzerinde alt sistem geliştiren alt yüklenicilerin, en üstte ise ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TEI, TÜBİTAK, HAVELSAN ve STM gibi firmaların yer aldığını belirtti.

"Türk işçisi" kavramı "Türk mühendisi"ne dönüştü

Hakan Karataş, 2024 yılında başlatılan Milli Yetkinlik Hamlesi ile sadece yetenekli değil, üst biliş kapasitesini kullanan "yetkin" insan yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

"Türk işçisi" kavramının bugün gururla "Türk mühendisi" kavramına dönüştüğünü dile getiren Karataş, şunları söyledi:

"Savunma sanayisinde gerçek bir mühendis olmak, projelerde deneyip yanılarak, test ederek mümkün oluyor. Bu yüzden şirketlerimizin akademileri neredeyse üniversite seviyesinde eğitimler verip yetkinlik kazanım programları düzenliyor. Milli Yetkinlik Hamlesi'nde dikey mimaride stratejik plandan çıkan teknoloji yol haritalarındaki açıkları insanı geliştirerek, kurumsal ve sektörel kapasiteyi artırarak kapatmayı hedefliyoruz. Yatay eksende ise KOBİ'lerden entegratör firmalara kadar sanayileşme katmanları, yetenek yönetimi ve teknolojik yetkinlik açıklarını hizalıyoruz."

Avrupa'da düzenledikleri buluşmalarla birçok kişiye ulaştıklarını aktaran Karataş, yurt dışından Türkiye'ye dönüşlere ilişkin şu verileri paylaştı:

"Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye 190 nitelikli kişi dönüş yaptı. Bu yıl itibarıyla sadece ASELSAN'a dönenlerin sayısı bile 220 kişiyi buldu, yıl sonuna kadar rakam çok daha fazla olacaktır. Ziyaret ettiğimiz her ülkeyi ve en son 3 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar gibi buluşmaları raporlayarak Cumhurbaşkanlığımız dahil bütün karar vericilerle ve sektör yöneticileriyle paylaşıyoruz, bunlardan eylem haritaları çıkarıyoruz."

Küresel yetenek haritası ve girişimcilik destekleri devreye alınıyor

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Karataş, şirketlerin nitelikli uzmanlara doğrudan ulaşmasını sağlayan geri kazanım programlarına başladıklarını ve ASELSAN'da artık iş ilanlarına insan kaynakları yerine doğrudan mühendislerin çıktığını bildirdi.

Yurt dışındaki akademisyen ve mühendislerin yetkinlik setlerini takip ederek doğrudan iletişim kurmayı sağlayacak "küresel yetenek haritası ve stratejik havuz" platformunun yakın zamanda hayata geçeceğini belirten Karataş, ücretli çalışmak yerine kendi projesini hayata geçirmek isteyenler için girişimcilik ve yatırım desteklerini de yol haritalarına eklediklerini aktardı.

Karataş, yurt dışından dönen mühendisler için pozisyon-yetenek uyumu, özel mentörlük programları, kişiye özel yetenek teşvik paketleri, matris çalışma yapıları ve teknik uzmanlığın değerlendirilmesi gibi talepler üzerinde çalışıldığını, ayrıca büyük savunma sanayisi şirketlerinin farklı coğrafyalarda bulunan yaklaşık 100 iştirakinde çalışma imkanı sunulduğunu sözlerine ekledi.

Kariyer ve girişimcilik fırsatları anlatıldı

Program kapsamında Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, "Türkiye'de Girişimcilik ve İnovasyon" başlıklı sunum yaparken SSTEK Genel Müdürü Suat Baylan da SSTEK'in stratejik yatırımları ve kazanımlarını anlattı.

"Savunma Sanayiinde Mühendis Olmak" ve "Savunma Sanayiinde Kariyer Fırsatları" başlıklı iki panelde ise savunma sanayisinde mühendislik deneyimleri ve kariyer fırsatları ele alındı.

Savunma Sanayii Akademi Eğitim Gelişim Programları ve Teknoloji Direktörü Kürşad Akpınar'ın moderatörlüğündeki ilk panelde HAVELSAN'dan Emrullah Akgül, ASELSAN'dan Sinem Babür ve ROKETSAN'dan Hasan Karaali yer aldı.

TR Eğitim ve Teknoloji AŞ Direktörü Mesut Şener'in yönettiği ikinci panelde ise TUSAŞ'tan Oğuz Kaan Özyaşar, ROKETSAN'dan Özge Nur Bolat, HAVELSAN'dan Abdurrahman Enes Çalık ve TEITECH'ten İlyas Aykaç katılımcılarla buluştu.

Sektörün öncü kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye'nin savunma vizyonunu, gelecek projeksiyonlarını ve girişimcilik ekosistemindeki destekleri katılımcılarla paylaştı.

Şirketlere ayrılan özel alanlarda yurt dışında görev yapan Türk profesyoneller, doğrudan firma yöneticileriyle bir araya gelerek kariyer ve yatırım fırsatları hakkında bilgi aldı. Görüşmelerde, küresel tecrübenin milli projelere aktarılması ve nitelikli insan kaynağı ağının güçlendirilmesi amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu.

Kritik teknolojiler ve sektörel etkileşim hedefleniyor

Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında Savunma Sanayii Akademi tarafından hayata geçirilen program, kritik teknolojilere yönelik yetkinliklerin geliştirilmesini ve sektörde ihtiyaç duyulan yeni yaklaşımlar ile kurumsal dönüşümlerin ele alınmasını amaçlıyor.

Daha önce yurt dışında gerçekleştirilen buluşmalarda, sektörün insan kaynakları ve akademi temsilcileri ile yurt dışında yaşayan nitelikli insan kaynağı bir araya getirilerek bir etkileşim ağı kuruldu. Bu vizyon doğrultusunda potansiyel sinerjiler ve ortaklıklar kolaylaştırılarak yeni yaklaşımlar ile dönüşümler için yol haritaları oluşturuldu.

Yurt dışında yaşayan ve savunma sanayisi sektöründe daha önce çalışmış nitelikli insan kaynağına ulaşmayı hedefleyen "Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları", daha önce Hollanda'nın Eindhoven ve Rotterdam, İngiltere'nin Londra ile Almanya'nın Köln, Münih, Düsseldorf, Berlin ve Hamburg şehirlerinde düzenlendi. Programın altıncısı Almanya'nın Münih ve Stuttgart şehirlerinde gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
Hakan KarataşTeknolojiStuttgartAselsanAlmanyaEkonomiEğitimSon Dakika

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