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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak - Son Dakika
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik ek zammı içeren çalışmasını tamamladı. Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma gelecek hafta yapılacak Kabine'ye sunulacak.

12.01.2024 - 11:38,  Güncelleme: 11:42
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TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

EK ZAM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı.

GELECEK HAFTA KABİNE'YE SUNULACAK

Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

ÇALIŞMA YASALAŞMASI İÇİN MECLİS'E SEVK EDİLECEK

Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine\'ye sunulacak
YORUMLAR (5)
  • Uğur Yazıcı: Emeklileri aynı çatı altında toplayamazsın,biz çalışırken de farklıydık eöekliyken de.Memur emeklisi hep bu şekilde zam alıyordu ama memur emeklisine 2023 temmuzda seyyanen zam vermediniz önce onu verin sonra diğerlerine ne kadar isterseniz artırın.Biz memur emeklileri olarak sadece adalet istiyoruz.Sadece Adalet..!!!!!!! Yanıtla 40 112
  • Sami çaldağı: Emekli memuru bitirecekler kafaya koymuşlar 30 sene devlete çalış dükkanın yok tarım arazin yok işçilik mesleğin ustalığın yok. Herkes eşitlik istiyor nasıl eşitlik Yanıtla 8 11
  • ate hasan: NORMAL EMEKLİDEN NE FARKIN VAR TC VATANDAŞI OLUP EMEKLİ OLAN HERKEZE VERMELİYDİ MEMUR DİYE AYRIM YAPAMAZSIN BEN ALAYIM VATANDAŞ SÜRÜNSÜN MANTIĞI SENİNKİ 15 2
  • Bay RİZE: Attılar bizi gelecek haftaya nasılsa ne olcak emekli bekler dimi bu ay alamayalım diye maaşı haftaya attılar subat ayından itibaren geçerli olacak 12500 liradan aşaga verirseler en düsük emekli maasını ben sahsım ve ailem adına oy falan vermicem üye oldugum partinin de üyeliğinden istifa edecem ailemide konuşup onlarında istifa etmesini saglıcam 7500 liraya bunlar birgün gecinemez Yanıtla 7 2
  • Sami çaldağı: Emekli memuru bitirecekler kafaya koymuşlar.devlete 30 sene çalış.dükanın yok tarım arazin yok işçilik olarak mesleğin yok. Ünüversite oku masraflar et sonra eşitlik nasıl eşitlik bu eşitlikte hakkaniyet var mı Yanıtla 0 0

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Ssk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak - Son Dakika
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