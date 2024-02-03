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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tarihlerini açıkladı. SSK emeklileri için 6 Şubat, Bağ-Kur emeklileri için ise 7 Şubat tarihinde fark ödemeleri gerçekleştirilecek.

03.02.2024 10:15  Güncelleme: 10:30
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Bakan Vedat Işıkhan, "SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tarihlerini açıkladı. Işıkhan sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AYLIK FARK TUTARLARINI ÖDEMEYE BAŞLIYORUZ"

"Ocak 2024 itibarıyla yüzde 49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek."

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri 6-7 Şubat'ta yapılacak

EMEKLİLERİ HEYECANLANDIRAN ZAM KULİSİ

Öte yandan; özellikle maaşlarına yapılan son düzenlemelerden memnuniyetsiz olan emekli vatandaşlar seyyanen zam taleplerini sosyal medya platformları ve emekli dernekleri üzerinden dile getiriyor. Yerel seçimlere kısa bir süre kala kulislerde konuşulan bilgiler; emeklilere 7 bin TL civarında seyyanen bir zam yapılacağı yönünde.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu

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    Yorumlar (2)

  • Mesut Biner: Allah razı olsun reis oyum yine sana bir ara kızmıştım ama yine sana oy vericem para mesele değil 15 53 Yanıtla
  • BİNNUR ARMAN: Akp ye oy vermedim vermiyeceğim, Allah hakkıma girenlere gerekeni gösterecek 11 1 Yanıtla

Vedat Işıkhan, Bağ Kur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu - Son Dakika
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