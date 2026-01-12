SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
12.01.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni yılda uygulanacak emekli zammının netleşmesinin ardından, en düşük emekli aylığıyla ilgili yapılan artış gündemin odağına oturdu. Yapılan düzenlemeye göre, en düşük emekli maaşı yüzde 18,6 oranında artırılarak 20 bin TL seviyesine çıkarıldı. Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren bu süreçte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaş hesaplama yöntemi de güncellendi.

Yeni yılla birlikte emekli maaşlarına yapılacak artış oranları kesinleşti. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 itibarıyla alacağı zam oranı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Bu artışla birlikte emekli maaşlarında yeni bir hesaplama dönemine girildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLDU

Enflasyon artışı sonrası bazı emeklilerin maaşlarının belirlenen taban seviyenin altında kalması üzerine ek bir düzenleme gündeme geldi. Yapılan yasal düzenlemeyle en düşük emekli maaşı yüzde 18,6 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltildi. Bu artıştan yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor.

MAAŞI 17 BİN TL'NİN ALTINDA OLANLAR...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaş hesaplama yöntemi de yeni düzenlemeyle birlikte değiştirildi. Yüzde 12,19'luk enflasyon artışına rağmen maaşı 20 bin TL'nin altında kalan emeklilerin aylıkları, yeni taban maaş seviyesine tamamlanacak. Buna göre kök maaşı 17 bin 827 TL'nin altında olan emekliler, taban maaş düzenlemesi kapsamına girecek.

İşte kök maaş hesabı;

AK PARTİLİ GÜLER'İN AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon farkı kapsamında yüzde 12,19 zam yapıldığını, memur emeklileri için ise bu oranın yüzde 18,60 olarak belirlendiğini duyurdu. Güler ayrıca, taban aylık uygulamasının 2026 yılı boyunca devam edeceğini ifade etti.

DÜZENLEME TBMM'YE SUNULDU

En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme, AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni düzenleme, zam sonrası maaşı 20 bin TL seviyesine ulaşmayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. Kök maaşı düşük olan emekliler, yasal düzenleme sayesinde taban maaş üzerinden ödeme alacak. Böylece 2026 yılında hiçbir emeklinin maaşı 20 bin TL'nin altında kalmayacak.

Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ferruh Şekerci Ferruh Şekerci:
    prim gün sayısını anlamsız kılan bu düzenleme çok yanlış 121 2 Yanıtla
  • Şükrü null Şükrü null:
    hani prim e göre maaş adaleti. primi yüksek yatıran ne oluyor şimdi. neye kime güvenecek 95 5 Yanıtla
  • 123456789 123456789:
    emekliler bunu hak ediyor soğan ekmek yeriz reisi yedirme izliyorlardı ya soğan ekmeğe talim 51 23 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Emekli maaşı Farklı konu, Reyis, Farklı konu, bunu sizingibiler anlayamaz.12...89 10 26
  • Ali Levent Ali Levent :
    Acı tablo! 5 milyon kişi 20 bin liranın altında emekli maaşı alıyor bu ülkede. 52 2 Yanıtla
    Uuu bbb Uuu bbb:
    5 milyon kişi para için oyunu satarlar. 22 15
  • 1234 1234:
    birakin bu işleri ssk ve bağkurlu övey evlat ÿaşanabilir bi artış bekliyorlar 3600 .ile 9000 bin olanda ayni olmaz böylebi şey 49 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“ İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul’da Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da
Zeytinburnu’nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı Zeytinburnu'nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı

15:32
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta İşte fiyatı
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
15:21
AK Parti’ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan’ın fotoğrafına selam durdu
AK Parti'ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan'ın fotoğrafına selam durdu
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:20
Fenerbahçe maçının stadı değişti
Fenerbahçe maçının stadı değişti
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 15:47:44. #7.11#
SON DAKİKA: SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.