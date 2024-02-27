Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 117 Bin Liraya Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 117 Bin Liraya Çıktı

Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 117 Bin Liraya Çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 117 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 80 bin lira, en yüksek 2 milyon 128 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 117 bin lira oldu. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 122 milyon 628 bin 208,95 lira, işlem miktarı ise 1.012,11 kilogram olarak gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ve Say Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

27.02.2024 18:24  Güncelleme: 18:26
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 117 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 80 bin lira, en yüksek 2 milyon 128 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 117 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 112 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 122 milyon 628 bin 208,95 lira, işlem miktarı ise 1.012,11 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 147 milyon 124 bin 643,28 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ve Say Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.112.000,002.109,00

En Düşük2.080.000,002.017,00

En Yüksek2.128.000,002.119,00

Kapanış2.117.000,002.119,00

Ağırlıklı Ortalama2.123.337,662.091,04

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.122.628.208,95

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.012,11

Toplam İşlem Adedi25

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 117 Bin Liraya Çıktı - Son Dakika

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