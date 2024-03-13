Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin lira oldu.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 212 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 425 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 410 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün de günü 2 milyon 410 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 299 milyon 11 bin 118,39 lira, işlem miktarı ise 2.295,13 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 304 milyon 384 bin 959,36 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ile Çakmakcı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|2.410.000,00
|2.296,30
|En Düşük
|2.212.000,00
|2.138,00
|En Yüksek
|2.425.000,00
|2.310,00
|Kapanış
|2.410.000,00
|2.150,00
|Ağırlıklı Ortalama
|2.359.365,61
|2.214,00
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|5.299.011.118,39
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.295,13
|Toplam İşlem Adedi
|117
Son Dakika › Ekonomi › Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 410 Bin Lira Oldu - Son Dakika
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