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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 53 bin 497 liraya yükseldi. Gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 53 bin 497 lira olan standart altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 53 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 100 bin lirayı gördü. KMKTP'de toplam işlem hacmi 4 milyar 51 milyon 569 bin 606,66 lira olarak gerçekleşti. Bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar ise INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Gram Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası\'nda Altın Fiyatları Yükseldi
04.01.2024 - 16:57,  Güncelleme: 17:02
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 53 bin 497 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 53 bin lira, en yüksek 2 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 53 bin 497 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 48 bin 700 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 4 milyar 51 milyon 569 bin 606,66 lira, işlem miktarı ise 2.015,87 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Gram Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.048.700,002.138,30

En Düşük2.053.000,002.025,00

En Yüksek2.100.000,002.148,05

Kapanış2.053.497,002.037,70

Ağırlıklı Ortalama2.074.324,952.067,49

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.051.569.606,66

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.015,78

Toplam İşlem Adedi???????75

Kaynak: AA
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