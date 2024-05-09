Standart Altının Kilogram Fiyatı Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı Geriledi

Standart Altının Kilogram Fiyatı Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 420 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 550 bin gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 2 milyon 430 bin lira oldu. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 270 milyon 443 bin 477,48 lira, işlem miktarı ise 1.366,58 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 368 milyon 71 bin 365,57 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Zirve Değerli Madenler Ticaret AŞ, İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Garanti BBVA olarak sıralandı.

09.05.2024 17:11  Güncelleme: 17:29
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 420 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 550 bin gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 2 milyon 430 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 433 bin 900 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 270 milyon 443 bin 477,48 lira, işlem miktarı ise 1.366,58 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 368 milyon 71 bin 365,57 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Zirve Değerli Madenler Ticaret AŞ, İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Garanti BBVA olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.433.900,002.360,00

En Düşük2.420.000,002.290,72

En Yüksek2.550.000,002.348,50

Kapanış2.430.000,002.348,50

Ağırlıklı Ortalama2.448.566,182.336,53

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.270.443.477,48

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.366,58

Toplam İşlem Adedi33

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Standart Altının Kilogram Fiyatı Geriledi - Son Dakika

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