Standart altının kilogram fiyatı günü 6 milyon 808 bin 700 liradan tamamladı - Son Dakika
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Standart altının kilogram fiyatı günü 6 milyon 808 bin 700 liradan tamamladı

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,6 yükselişle 6 milyon 808 bin 700 liradan kapattı. Altında toplam işlem hacmi 4 milyar 849 milyon 573 bin 501,57 lira, işlem miktarı 714,41 kilogram oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 808 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 699 bin 500 lirayı, en yüksek 6 milyon 813 bin 300 lirayı gören??????? standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 yükselişle 6 milyon 808 bin 700 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 765 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 849 milyon 573 bin 501,57 lira, işlem miktarı ise 714,41 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 33 milyon 462 bin 890,73 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Garanti BBVA olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.765.000,004.378,00
En Düşük6.699.500,004.335,45
En Yüksek6.813.300,004.342,00
Kapanış6.808.700,004.340,40
Ağırlıklı Ortalama6.760.598,514.339,20
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.849.573.501,57

Toplam İşlem Miktarı (Kg)714,41

Toplam İşlem Adedi38

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, KMTP, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Standart altının kilogram fiyatı günü 6 milyon 808 bin 700 liradan tamamladı - Son Dakika

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