Standart altının kilogramı KMKTP'de yüzde 0,3 artışla 6 milyon 618 bin lira oldu - Son Dakika
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Standart altının kilogramı KMKTP'de yüzde 0,3 artışla 6 milyon 618 bin lira oldu

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Borsa İstanbul KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 0,3 artışla 6 milyon 618 bin liradan tamamladı. Altında toplam işlem hacmi 4 milyar 98 milyon 602 bin 806,37 lira, işlem miktarı 618,63 kilogram oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 618 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 618 bin lira, en yüksek 6 milyon 640 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 6 milyon 618 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 595 bin 1 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 98 milyon 602 bin 806,37 lira, işlem miktarı ise 618,63 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi, 4 milyar 107 milyon 565 bin 365,81 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler Sanayi Ticaret AŞ, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.595.001,004.175,00
En Düşük6.618.000,004.178,45
En Yüksek6.640.000,004.189,00
Kapanış6.618.000,004.180,00
Ağırlıklı Ortalama6.632.228,704.180,29
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.098.602.806,37

Toplam İşlem Miktarı (Kg)618,63

Toplam İşlem Adedi67

Kaynak: AA
Borsa İstanbulEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Standart altının kilogramı KMKTP'de yüzde 0,3 artışla 6 milyon 618 bin lira oldu - Son Dakika
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