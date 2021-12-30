Üye Girişi
'STAR HACK' etkinliğinde birbirinden değerli fikirler yarıştı - Son Dakika

'STAR HACK' etkinliğinde birbirinden değerli fikirler yarıştı

30.12.2021 14:31
'STAR HACK' etkinliğinde birbirinden değerli fikirler yarıştı

Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi'nin 10-12 Aralık tarihleri arasında İstanbul-Nonstop ESports Arena'da düzenlediği ikinci hackathon etkinliği olan 'STAR HACK'e toplamda 10 ekip katıldı ve sürdürülebilirlik için yeni fikirler üretti.

Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi'nin 10-12 Aralık tarihleri arasında İstanbul-Nonstop ESports Arena'da düzenlediği ikinci hackathon etkinliği olan 'STAR HACK'e toplamda 10 ekip katıldı ve sürdürülebilirlik için yeni fikirler üretti.

Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi, inovasyon ve üreticiliğe verdiği değeri, 'STAR HACK' adıyla düzenlediği ikinci hackathon'da gözler önüne serdi. 10 -12 Aralık tarihleri arasında İstanbul Nonstop Esports Arena'da düzenlenen ve 24 saat boyunca aralıksız süren 'STAR HACK' hackathon etkinliğine toplam 396 tekil kişi başvururken, içlerinden seçilen10 takımdan oluşan 43 kişi kıyasıya mücadele etti.

24 saatlik STAR HACK sürecinin kazananı; kişileri gidecekleri güzergahta kargo taşımaya teşvik ederek elektrikli arabalara ücretsiz şarj sağlayan web sunucusu ile ilgili olan carGoo projesi ile Biz.meFutures takımı oldu. Yarışmanın ikincisi; çevrimiçi pazar platformunu Mercedes-Benz eğlence sistemine yerleştiren ve satın almaya dayalı olarak araç içi kullanıcı deneyimi geliştiren fikri ile BeesUpp takımı olurken, üçüncülük ise Bungee takımının; araç sahiplerinin araçlarını ve kendilerini sürücü olarak sunmalarına açık olan, önceden tanımlanmış sistemle ortak araç kullanımını destekleyen bir mobil uygulama fikri oldu. Tüm takımlar, 'Innovate! Be Responsible For Sustainability' ("Yenilik yap! Sürdürülebilirlik için Sorumlu Ol") konu başlığı altında bu projeleri oluşturdu.

Toplam 80 bin TL'lik nakit ödül dağıtıldı

STAR HACK hackathonunda birinci olan takıma 40 bin TL, ikinci olan takıma 25 bin TL, üçüncü olan takıma ise 15 bin TL olmak üzere toplamda 80 bin TL'lik para ödülüne ek olarak ilk üçe giren takım üyelerinin her birine 2 bin TL'lik hediye çeki verildi.

Yarışma nasıl yapıldı?

STAR HACK'in ilk günü olan 10 Aralık'ta teknik ve proje mentorları ile buluşan katılımcılar, takip eden 24 saat boyunca sürdürülebilir teknoloji için yeni fikirler ve çözümlerine odaklanarak yeni ürün ve hizmetler geliştirdiler. Ayrıca etkinlik esnasında Mercedes-Benz AG, IT IK & Ürün Direktörü Sophie Seiwald ve Teknoloji İletişimcisi ve Öğretim Görevlisi Dr. Sertaç Doğanay, yarışmacılar için oldukça ilham verici konuşmalar gerçekleştirdi.

12 Aralık günü ise Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, Mercedes-Benz AG IT IK & Ürün Direktörü Sophie Seiwald, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Genel Müdürü Stefan Karrenbauer, Deloitte Danışmanlık Türkiye Lideri Hakan Göl, Teknoloji İletişimcisi Öğretim Görevlisi Dr. Sertaç Doğanay, ilk 3'e giren takımları kapsamlı bir jüri değerlendirme sistemi ile belirledi. - İSTANBUL

'STAR HACK' etkinliğinde birbirinden değerli fikirler yarıştı
'STAR HACK' etkinliğinde birbirinden değerli fikirler yarıştı
'STAR HACK' etkinliğinde birbirinden değerli fikirler yarıştı
'STAR HACK' etkinliğinde birbirinden değerli fikirler yarıştı
'STAR HACK' etkinliğinde birbirinden değerli fikirler yarıştı
'STAR HACK' etkinliğinde birbirinden değerli fikirler yarıştı
'STAR HACK' etkinliğinde birbirinden değerli fikirler yarıştı

YORUMLAR
500

Mercedes Benz, Türk Lirası, İstanbul, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'STAR HACK' etkinliğinde birbirinden değerli fikirler yarıştı - Son Dakika Ekonomi


Kılıçdaroğlu'ndan MEB çıkarması sonrası bir açıklama daha: O zincirler sizi korumayacak Kılıçdaroğlu'ndan MEB çıkarması sonrası bir açıklama daha: O zincirler sizi korumayacak         
14:35
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir deri bir kemik kaldı: Halkım için yemek yemiyorum Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir deri bir kemik kaldı: Halkım için yemek yemiyorum         
14:23
Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul..         
14:02
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı         
12:25
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor         
20:49
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49

Son Dakika Haberleri
14:23 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir deri bir kemik kaldı: Halkım için yemek yemiyorum
14:13 Dövizdeki düşüş tüketiciye fiyat iadesinin yolunu açtı
14:02 Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek
13:59 Hasta bakıcı, yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulundu! Savunması ''Üzgünüm'' oldu
13:46 Eksi 60 dereceyi gördüler! Dünyanın en soğuk kenti, kendi rekoruna yaklaştı
13:34 Kerem Bürsin, hakkında bilmediğiniz her şey bu haberde! İşte genç kızların sevgilisinin sırları
13:28 Kızını öldürmekle suçlanan anneden dehşete düşüren itiraf: Ben atmadım, babası olan komşum attı
13:16 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, içeri alınmadığı MEB'in önünde zehir zemberek sözler: Bu şeytanlarla hesaplaşmak boynumun borcu
13:15 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, MEB'e giremedi! Bakanlığın kapıları zincirlendi
13:07 Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi: Ekstrem değerler görülecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 14:41:20. #1.12#
SON DAKİKA: 'STAR HACK' etkinliğinde birbirinden değerli fikirler yarıştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement