Starbucks CEO'su istifa etti - Son Dakika
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Ekonomi

Starbucks CEO'su istifa etti

Starbucks CEO\'su istifa etti

Kahve zinciri Starbucks'ın CEO'su Laxman Narasimhan görevinden ayrıldı. Yeni CEO olarak Brian Niccol atandı.

13.08.2024 17:24
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İki çeyrektir gelirlerinde düşüş bildiren kahve zinciri Starbucks'ın Üst Yöneticisi (CEO) Laxman Narasimhan görevinden ayrıldı.

Starbucks'tan yapılan açıklamada, Narasimhan'ın CEO'luk ve şirketin yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldığı bildirildi. Halen Chipotle üst yöneticiliği görevini yürüten Brian Niccol'un Starbucks'a başkan ve CEO olarak atandığı belirtilen açıklamada, Niccol'un 9 Eylül'de yeni görevine başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Starbucks Mali İşler Direktörü (CFO) Rachel Ruggeri'nin söz konusu tarihe kadar geçici CEO olarak görev yapacağı aktarıldı.

2020'DEN BU YANA İLK DÜŞÜŞ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden olan Starbucks'ın finansal sonuçları, son iki çeyrekte olumsuz etkilenmişti. ABD'li kahve zincirinin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azalırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti. Nisan-haziran döneminde ise şirketin geliri yüzde 0,6 azalmış, küresel satışları yüzde 3 gerilemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Starbucks CEO'su istifa etti - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ahmet Duran CELIK: Starbucks candır 0 12 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan: ben anlamıyorum ya bu haber portalı resim detay işlerine girmiyor bir türlü bir haber paylaşıyorsunuz zahmet edip çok kıymetli yerinizi kaldırıp konu ile ilgili 2 de görsel paylaş zahmet olmaz ise 4 1 Yanıtla
  • abuzer yavuz: inşallah israil şirketlerinin hepsi iflas eder 5 0 Yanıtla
  • abuzer yavuz: FİLİTİNİ BOYKOT ETMEYEN MÜSLÜMAN LAR VURUYOR NEFSİNİZE HAKİM OLUN 3 0 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Israil mali almayin 2 0 Yanıtla

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