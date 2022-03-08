Starbucks, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
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Starbucks, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldı

08.03.2022 23:42
Starbucks, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldı

ABD'li kahve zinciri Starbucks, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

ABD'li kahve zinciri Starbucks, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Starbuck Üst Yöneticisi Kevin Johnson, konuya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınadı.

Gelişmeleri izlemeye devam ettiklerini belirten Johnson, Starbucks ürünlerinin sevkiyatı da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerin askıya alınmasına karar verildiğini bildirdi.

Johnson, şirketin ülkedeki lisanslı ortağının operasyonlarını derhal durdurmayı kabul ettiğini ve "Rusya'da geçimleri için Starbucks'a bağlı yaklaşık 2 bin ortağa" destek sağlayacağını kaydetti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Starbucks, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Starbucks, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika


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