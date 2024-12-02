Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti - Son Dakika
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Ekonomi

Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti

Stellantis, Carlos Tavares'in istifasını kabul etti, geçici İcra Komitesi kurulacak.

02.12.2024 15:16
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Stellantis, John Elkann başkanlığındaki şirket Yönetim Kurulunun Carlos Tavares'in İcra Kurulu Başkanlığı görevinden istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Özel Komitesi tarafınca yönetilmekte olan yeni daimi İcra Kurulu Başkanı'nı atama süreci devam ederken, 2025'in ilk yarısında sonuçlandırılacak. Bu süre zarfında, John Elkann başkanlığında yeni bir Geçici İcra Komitesi kurulacak. Stellantis, 31 Ekim'de finans camiasına sunduğu 2024 tüm yıl sonuçlarına ilişkin öngörüsünü de teyit ettiğini açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis'in Kıdemli Bağımsız Direktörü Henri de Castries, Stellantis'in kuruluşundan bu yana elde ettiği başarının, referans hissedarlar, Yönetim Kurulu ve Üst Yönetici (CEO) arasındaki mükemmel uyuma dayandığını belirterek, "Ancak, son haftalarda ortaya çıkan farklı görüşler, Yönetim Kurulu ve CEO'nun bugün alınan karara varmasıyla sonuçlandı." açıklamasında bulundu.

Başkan John Elkann da Carlos'a, yıllar süren özverili hizmeti, Stellantis'in kurulmasındaki rolü ve buna ek olarak PSA ile Opel'in yeniden yapılandırılmasındaki katkıları için teşekkür etiklerini aktardı.

Carlos, "Kendisi, bizi sektörümüzde küresel bir lider olma yoluna soktu. Yeni CEO'muzun atanma sürecini tamamlarken, tüm Stellantis çalışanlarının desteğiyle yeni Geçici İcra Komitemizle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Birlikte, şirket stratejisinin Stellantis'in ve tüm paydaşlarının uzun vadeli çıkarları doğrultusunda uygulanmaya devam etmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti - Son Dakika

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