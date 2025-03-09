Stellantis'in STLA AutoDrive ile Otomatik Sürüş Dönemi - Son Dakika
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Ekonomi

Stellantis'in STLA AutoDrive ile Otomatik Sürüş Dönemi

Stellantis, 60 km/s hıza kadar otomatik sürüş sağlayan STLA AutoDrive sistemini tanıttı.

09.03.2025 13:16
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Stellantis, "Eller ve Gözler Serbest (SAE Seviye 3)" işlevini mümkün kılan ve şirket içinde geliştirilen ilk otomatik sürüş sistemi "STLA AutoDrive 1.0"ı tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "STLA Brain" ve "STLA Smart Cockpit" ile şirketin teknoloji stratejisinin temel bir ayağını oluşturan "STLA AutoDrive", araç zekasını, otomasyonu ve kullanıcı deneyimini geliştiriyor.

"STLA AutoDrive", 60 kilometre/saate (km/s) kadar hızlarda otomatik sürüş sağlayarak, sürücünün dur-kalk trafikteki yükünü azaltıyor ve zaman kazandırıyor.

Yoğun şehir içi trafiğinde sürüş için ideal bir çözüm olan STLA AutoDrive, sürücülerin film izlemek, e-postalarını kontrol etmek, kitap okumak veya sadece etrafı seyretmek gibi sürüş dışı etkinliklerle geçici olarak ilgilenmelerine olanak tanıyarak, zamandan tasarruf etmelerini sağlayacak.

Kolaylık sağlamak üzere tasarlanan sistem, trafik ve çevre koşulları uygun olduğunda sürücüye STLA AutoDrive işlevinin kullanılabilir olduğunu bildiriyor. Sistem, fiziksel bir düğmeyle etkinleştirildikten sonra kontrolü ele alıyor, güvenli mesafeyi koruyor, hızı ayarlıyor, direksiyon ve freni trafik akışına göre sorunsuz şekilde yönetiyor.

STLA AutoDrive, gelişmiş sensörler aracılığıyla çevresini sürekli izleyerek, gece, hafif yağmur veya zorlu hava koşullarında bile yüksek hassasiyetle güvenilir bir şekilde çalışıyor.

Otomatik sensör temizleme sistemi, optimum güvenilirlik ve işlevsellik için kritik bileşenleri her zaman temiz tutuyor.

Şerit ortalama işlevlerinin rahatlığını sunuyor

Şirket mühendisleri, STLA AutoDrive'ı hızlı ve doğal tepki verecek şekilde geliştirerek sistemin gerçek koşullarda akıcı, öngörülebilir ve insan benzeri bir his vermesini sağladı. Güvenli takip mesafesini korumak, katılım noktalarında birleşen trafiğe uyum sağlamak gibi konularda sistem sorunsuz şekilde çalışarak güvenli ve stressiz sürüş sağlıyor.

STLA AutoDrive, Seviye 2 (eller direksiyonda) ve Seviye 2+ (eller serbest, gözler yolda) işlevleriyle daha yüksek hızlarda "Adaptif Hız Sabitleme Sistemi" ve şerit ortalama işlevlerinin rahatlığını sunuyor.

Ölçeklenebilir bir mimari üzerine inşa edilen STLA AutoDrive, kullanıma hazırken, Stellantis marka araçlar için küresel pazarlara uyarlanabiliyor. Böylece ticari stratejilerin pazar talebiyle uyumlu hale gelmesiyle sorunsuz şekilde devreye alınabiliyor.

Sistem aynı zamanda bulut bağlantılı olurken, optimize edilmiş performans için kablosuz güncellemeler ve gerçek zamanlı veri entegrasyonu yoluyla sürekli iyileştiriliyor.

STLA AutoDrive, desteklenen pazarlardaki geçerli düzenlemelere uygun olup, sürücünün oturmasını, emniyet kemerini takmasını ve istendiğinde kontrolü devralmaya hazır olmasını gerektiriyor. Ayrıca, telefon kullanım kısıtlamaları da dahil olmak üzere sürücü davranışlarına ilişkin bölgesel yasa ve düzenlemelerle de uyumlu.

STLA AutoDrive gelişen bir platform olarak tasarlandı. Böylece devam eden araştırmalar ve gelecekteki gelişmeler potansiyel olarak, "95 km/s hıza kadar yüksek hızlarda eller ve gözler serbest kullanım" ve "Belirli modeller için gelişmiş arazi otomasyonu" işlevlerini mümkün kılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Baş Mühendislik ve Teknoloji Sorumlusu Ned Curic, sürücülerin zamanlarını en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olmanın, öncelik olduğunu belirterek, "STLA AutoDrive, rutin sürüş görevlerini yerine getirerek sürüş deneyimini geliştirecek ve direksiyon başında geçirilen zamanı daha verimli ve keyifli hale getirecek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, trafik, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Stellantis'in STLA AutoDrive ile Otomatik Sürüş Dönemi - Son Dakika

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