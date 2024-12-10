Stellantis ve CATL'den İspanya'da Dev Batarya Yatırımı - Son Dakika
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Ekonomi

Stellantis ve CATL'den İspanya'da Dev Batarya Yatırımı

Stellantis ve CATL, İspanya'da elektrikli araçlar için 4,1 milyar avro batarya fabrikası kuracak.

10.12.2024 14:49
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Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Stellantis ile büyük batarya üreticilerinden Çinli CATL şirketi, ortak girişimle İspanya'da 4,1 milyar avroluk batarya yatırımı yapacaklarını duyurdu.

İki şirketten yapılan ortak açıklamada, İspanya'nın Zaragoza kentinde 4,1 milyar avro yatırımla elektrikli araçlar için batarya üretimi yapmak üzere bir mega fabrika kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Fabrika için iki şirketin yüzde 50'şer hisseye sahip olduğu bir ortak girişim kurulduğu belirtilen açıklamada, Avrupa'daki pazarın gelişimine, Avrupalı ve İspanyol yetkililerin desteğine bağlı olarak tesisin kapasitesinin 50 gigavata ulaşabileceği kaydedildi.

Avrupa'da otomotiv sektörü, teknolojik ve jeopolitik zorluklarla karşı karşıya bulunuyor. Kıtada, Çinli markalar Avrupalı üreticilerin markalarından daha ucuz oldukları için giderek daha popüler hale geliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Zaragoza, Ekonomi, İspanya, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Stellantis ve CATL'den İspanya'da Dev Batarya Yatırımı - Son Dakika

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