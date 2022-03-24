STM'nin "deniz projeleri ve vurucu İHA'ları" Güneydoğu Asya'da sergilenecek - Son Dakika
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STM'nin "deniz projeleri ve vurucu İHA'ları" Güneydoğu Asya'da sergilenecek

24.03.2022 12:23
STM'nin "deniz projeleri ve vurucu İHA'ları" Güneydoğu Asya'da sergilenecek

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Güneydoğu Asya'da yenilikçi ve milli çözümlerini sergileyecek.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Güneydoğu Asya'da yenilikçi ve milli çözümlerini sergileyecek.

STM'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 28-31 Mart'ta gerçekleştirilecek, DSA 2022 Fuarı'nda, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni İstif (İ) Sınıfı Fırkateyn, MİLGEM Ada Sınıfı Korvet, Sahil Güvenlik Gemisi CG-3100 ile taktik mini İHA sistemleri, ALPAGU, KARGU ve TOGAN'ı Asya Pasifik ülkeleri ile buluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Malezya'da, Milli Mühendislik kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz deniz projelerimizi ve vurucu mini İHA sistemlerimizi sergileyecek olmaktan heyecanlıyız. Yenilikçi çözümlerimiz ve nitelikli insan kaynağımız ile Asya'da önemli iş birliklerine imza atmak ve dost-kardeş ülkelerin savunma kapasitelerini geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

STM, Güney Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar 20'den fazla ülkede iş birlikleri, teknoloji transferi ve iş geliştirme faaliyetleri yürütüyor.

Dünyanın en aktif donanmalarından birine sahip olan NATO üyesi Türkiye için su üstü ve deniz altı platformları üreten STM, dost ve müttefik ülke donanmalarının daha efektif görevler yapması için tasarım, inşa ve modernizasyon faaliyetleri kapsamında, ihtiyaca özel özgün ve esnek mühendislik çözümleri üretiyor.

STM'nin, kendi mühendislik ve teknolojisiyle geliştirdiği vurucu ve gözcü İHA sistemleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince yurt dışı operasyonlar dahil olmak üzere sınır güvenliğinde etkin şekilde kullanılırken, KARGU ise ihraç edilen ülkelerde de başarıyla görev yapıyor.

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İhlas Haber Ajansı, Güneydoğu, Türkiye, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi STM'nin 'deniz projeleri ve vurucu İHA'ları' Güneydoğu Asya'da sergilenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: STM'nin "deniz projeleri ve vurucu İHA'ları" Güneydoğu Asya'da sergilenecek - Son Dakika
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