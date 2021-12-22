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Stokçuların morali bozuk! Otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor - Son Dakika

Stokçuların morali bozuk! Otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor

22.12.2021 10:00

Doların 18 liranın da üzerine çıkarak rekor üstüne rekor kırdığı günlerde çok sayıda araç stoklayan bayi ve galericilerin morali bozuk. Dolar ve euronun çakılmasıyla otomobil sektörü fiyatları yüzde 5-10 çekerken, 3 ay içinde indirim oranının yüzde 30'u bulacağı düşünülüyor. Yaşanan gelişmelerden sonra stokçular şimdi ellerindeki araçları piyasaya sürmek zorunda kalacak.

Otomotiv sektöründe fiyatlar yüzde 5-10 aşağı çekildi, indirimin ise üç ay içinde yüzde 30'u bulması bekleniyor. Stokçular da ellerindeki araçları piyasaya sürmek zorunda kalacak.

BİRÇOK OTOMOBİL MARKASI FİYATLARINI YENİDEN DÜZENLİYOR

Döviz yükselirken en büyük spekülasyon otomobil fiyatlarında yapıldı. Bayiler ve galeriler çok sayıda araç stoklayarak fiyatlarda artışı körükledi. Şimdi bu stoklar ellerinde patladı. Bu arada otomotiv fiyatlarında da anlık güncellemeler başladı. Birçok marka dövizde yaşanan düşüş nedeniyle fiyatlarını yeniden düzenliyor.

"FİYATLAR DÜŞTÜKÇE ALIM TALEBİ ARTACAK"

Sektörden alınan bilgiye göre, mevcut fiyatlarda anlık olarak cüzi miktarda indirim yapılacak. Sektör temsilcileri, bayilerdeki yeni otomobil stoklarının yüksek avro kurlarından alındığını belirtiyor. Ancak her markanın kendi kâr marjından belli bir oranda feragat edebileceği söyleniyor. Sektörün en büyük derneklerinden birinin temsilcisi "İnanılmaz bir durum yaşanıyor. Biz bile kurun bu kadar bir anda düşeceğini tahmin etmezdik. Açıkçası şaşırdık, tabii çok iyi de oldu. Nihayetinde fiyatlar düştükçe alım talebi artacak. Fiyatlarda yüzde 5 gibi anlık indirim göreceğiz. Üç ay içinde avro kaynaklı yüzde 20-30 bandından bir artış yaşanmıştı. Kur istikrarın bu şekilde sürmesi durumunda aynı oranda fiyat düşüşleri de görülür" dedi.

"DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞ SEBEBİYLE VATANDAŞ ARTIK TEDİRGİN DEĞİL"

Bağcılar İstoç'ta ikinci el otomobil alım satımı yapan bir yetkili "Bizim işlerimiz gayet iyi gidiyor. Sıfır otomobil olmadığı için fiyatlar ciddi şekilde artmıştı. Döviz ile bizim doğrudan işimiz yok. Ama sıfır araçlara indirim gelirse, bir de bayide araba olursa talep oraya kayabilir. Dolayısıyla ikinci el fiyatlarda indirim yaşanabilir. Son 2 yılda ikinci el otomobile ortalama yüzde 70 zam geldi. Serbest piyasa ekonomisi diye insanlar da fiyatları kendi kafalarına göre artırdı. Şimdi dövizdeki düşüş sebebiyle vatandaş artık tedirgin değil. Bu da fiyatlara yansır" ifadelerini kullandı.

AKARYAKITTA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre; dövizdeki çöküş, akaryakıt fiyatlarına da büyük indirim olarak yansıyacak. İlk etapta benzin, motorin ve LPG'de, litre başına ortalama 2-2,5 TL olacak şekilde indirim bekleniyor. Böylece benzin ve motorinde yeniden tek haneli fiyat seviyeleri oluşacak.

Stokçuların morali bozuk! Otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor

Otomobil, Tragger, Benzin, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Stokçuların morali bozuk! Otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Stokçuların morali bozuk! Otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor - Son Dakika
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