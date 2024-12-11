Stokçuluk ve Fahiş Fiyatlara 362 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Stokçuluk ve Fahiş Fiyatlara 362 Milyon TL Ceza

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, stokçuluk ve fahiş fiyat artışına 11 ayda 362 milyon TL ceza uygulandığını açıkladı.

11.12.2024 23:06
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Bakan Yardımcısı Gürcan: "Stokçuluk ve fahiş fiyat artışına 11 ayda 362 milyon TL ceza uygulandı"

İSTANBUL - Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Başta gıda sektörü olmak üzere otomotiv, emlak, kuyumculukta stokçuluk ve fahiş fiyat artışına yönelik yoğun denetim faaliyetleri gerçekleştirerek gerekli idari yaptırım kararları aldık. Bu kapsamda, 2024 yılının ilk 11 ayında ise 362 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uyguladık" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bu yıl 8'incisi düzenlenen İstanbul Yerel Marketler Buluşması ve Fuarı'na katıldı. Gürcan, fuarda yaptığı konuşmada perakende ticaret alanının büyüklüğüne ilişkin verileri paylaştı. Gürcan, "2023 yılı TÜİK verilerine göre, ülkemizde 3,7 milyon işletme bulunmakta olup işletmelerin 1,5 milyonu perakende işletme olarak faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte, 2023 yılında ülkemizde ticaret hacmi 59,3 trilyon Türk Lirası iken perakende ticaret hacmi 10,5 trilyon Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

"Stokçuluk ve fahiş fiyat artışına 11 ayda 362 milyon TL ceza uygulandı"

Piyasa bozucu ve tüketiciyi yanıltıcı davranışlara yönelik gerekli tedbirlerin alındığından da bahseden Gürcan, "Başta gıda sektörü olmak üzere otomotiv, emlak, kuyumculuk ile stokçuluk ve fahiş fiyat artışına yönelik yoğun denetim faaliyetleri gerçekleştirerek gerekli idari yaptırım kararlarını aldık. Bu kapsamda, 2024 yılının ilk 11 ayında ise 362 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uyguladık. Bunun yanında, tüketicilerimizin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla tüketicinin korunması mevzuatı çerçevesinde de denetim faaliyetleri yürütüyor ve idari yaptırım kararlarını alıyoruz. 2024 yılının 11 ayında toplamda yaklaşık 4,3 milyar TL idari para cezası uyguladık" şeklinde konuştu.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa verilen cezaların artırıldığını hatırlatan Gürcan, "Bu yıl Mayıs ayında, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle fahiş fiyat artışı ve stokçuluk eylemleri için öngörülen idari para cezası tutarları artırıldı. Bu kapsamda, fahiş fiyat cezasının üst sınırı 1 milyon TL'ye; stokçuluk cezasının ise 12 milyon TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, stokçuluk yapanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılması mümkün hale getirildi. Ticaret Bakanlığı olarak, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gayretimizle; başta temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri olmak üzere, vatandaşlarımızın ve dürüst çalışan tacirlerimizin mağdur olabileceği ve piyasa dengesi ile ticari akışın olumsuz etkilenebileceği sektör ve ürünler takibimiz altında olacaktır. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde de daha iyi işleyen ve daha adil bir tedarik zinciri oluşturulması ile haksız ticari uygulamaların önüne geçilmesine yönelik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Stokçuluk ve Fahiş Fiyatlara 362 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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