Stratejik Öncelikler Çalıştayı - Son Dakika

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Stratejik Öncelikler Çalıştayı

09.03.2022 12:42
Stratejik Öncelikler Çalıştayı

Elektrik dağıtım sektöründe kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmayı amaçlayan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.

Elektrik dağıtım sektöründe kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmayı amaçlayan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), 2021 performans sonuçlarını ve 2022 yılındaki ideallerinin, ortak hedeflerinin, sürdürülebilir başarı öyküsünün anlatıldığı ve değerlendirildiği Stratejik Öncelikler Çalıştayı için bir araya geldi.

"Başarılı bir yıl geçirdik"

'Tüm çalışma arkadaşlarımızı ve paydaşlarımızı kutluyorum' diyen YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Şirket olarak öncelikle çok iyi bir ekip oluşturduk. İşlerin çok iyi delege edildiği ve vizyoner bir bakış açısının hakim olduğu liderlik anlayışla şirketimizi yönetiyoruz. 'Sürdürülebilirlik anlayışı ve ileri teknoloji uygulamaları ile sektöre yön veren yeni nesil enerji şirketi olmak' vizyonumuza doğru emin adımlar ile ilerlerken, yöneticiler ve çalışanlar bir araya gelerek 2021 yılı hedef gerçekleşmelerimizi ve paydaşlarımıza değer katan önemli çalışmalarımızı değerlendirdik. Gelinen noktanın, hedeflerin önemine dikkat çekerek, geriye dönüp baktığımızda 2021 yılı içerisinde gerçekleşen tüm projelerin başarıları takım ruhuna dayanıyor. Geldiğimiz nokta şuan için herkesçe takdir edilen, sizlerin de övünerek anlatacağınız bir noktadır. Önemli olan gelinen bu noktayı daha üst seviyelerde tutmak, başarılarımızı sürdürülebilir bir şekilde devamını sağlamaktır" dedi.

"Rol model şirketiz"

Genel Müdür Bora, "2022 yılı içerisinde de başarılarımızı sürdürülebilir kılmak için çalışmalarına devam edecek, azimli ve başarıya susamış sorumluluk bilincine sahip güçlü bir takımın olduğunu görüyorum. YEDAŞ çalışanları vizyonu ve misyonunun gerektirdiği şekilde hatasız, kusursuz, işinin lideri olmalıdır. 'Mükemmelliğe giden yolda bir arada' mottosunda gerçekleştirdiğimiz toplantımızda 2022 yılı hedeflerimize ulaşabilmek için planlama ve stratejik düşünme sürecimizi de gözden geçirdik. Yetenek ve bilgilerine sonuna kadar inandığımız her bir çalışanımızın katkısı ile tüm hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Stratejik Öncelikler Çalıştayı
Stratejik Öncelikler Çalıştayı

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TOFAŞ-Frutti Extra Bursaspor: 83-90 TOFAŞ-Frutti Extra Bursaspor: 83-90

Bora Füzesi, Yedaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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