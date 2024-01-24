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STSO Yönetim Kurulu Koyulhisar'da Toplandı - Son Dakika
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STSO Yönetim Kurulu Koyulhisar'da Toplandı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), ilçelerdeki yönetim kurulu toplantılarına Koyulhisar ilçesini de ekledi. Başkan Zeki Özdemir ve heyet, Koyulhisar Belediye Başkanı ve Kaymakamı ile görüştü. Ayrıca, Koyulhisar'da faaliyet gösteren esnaf ve tüccarlar ziyaret edilerek sorun ve talepleri dinlendi. Toplantıda, bölgesel kalkınmanın önemi vurgulandı ve yayla turizminin geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

STSO Yönetim Kurulu Koyulhisar\'da Toplandı
24.01.2024 - 11:50,
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ilçelerde yaptığı yönetim kurulu toplantılarına bir yenisini daha ekledi. Gürün, Şarkışla ve Yıldızeli'nin ardından bu hafta ki Yönetim Kurulu toplantısı Koyulhisar ilçesinde gerçekleştirildi.

Başkan Zeki Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Koyulhisarlı iş insanı Yurdal Epsileli 'den oluşan heyet, Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli ve Koyulhisar Kaymakamı Oğuzhan Demir'i makamında ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Koyulhisar'da faaliyet gösteren esnaf ve tüccarlar iş yerinde ziyaret edilerek sorun ve talepleri hakkında bilgiler edinildi.

Toplantıya Başkan Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra, Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, Koyulhisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gökhan Helva, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erol Ülker, Ziraat Odası Başkanı Vedat Canan ve Koyulhisar esnafı katıldı.

'Bölgesel kalkınmada önceliğimiz ilçelerimiz'

Bölgesel kalkınmanın önemine vurgu yapan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, ilçelerimizle beraber ekonomik ve sosyal anlamda büyümezsek Sivas'ı büyütmüş sayılmayız, bir yanımız eksik kalır dedi.

Başkan Zeki Özdemir, "Biz seçilmeden önce, ilçelerimizde yönetim kurulu toplantısı yapacağız dedik. İlçelerimizin potansiyelini oradaki dinamiklerle beraber gözlemleyip çözümü için yollar arayalım düşüncesindeyiz. Bu gayeyle Koyulhisar'dayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2. Büyük şehrinin Sivas olduğunu hatırlatan Başkan Özdemir, "Hitap ettiğimiz coğrafya bakımından Türkiye'nin en büyük odası biziz. Her ilçemizin potansiyeli ve sorunları farklılık gösterebiliyor. Koyulhisar'ımızdaki üretecimizi, tüccarımızı ve esnafımızı dinlemek için buraya geldik. Birbirimizi daha yakından tanımamız, yüz yüze bakmamız, göz göze gelmemiz, el sıkışmamız kısacası yakın temas halinde iletişim kurmamız her zaman tercih nedenimiz olmuştur. Koyulhisar'a yapılabilecekleri siyasilerimizle, kamu görevlilerimizle paylaşıp kamuoyu oluşturmak bizim görevimizdir." dedi.

'Yayla turizmi geliştirilmeli'

Yayla turizminin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Özdemir, "Koyulhisar'ın en önemli değerleri arasında yaylaları geliyor. Yayla turizmi, sürdürülebilir turizmin temel taşları arasındadır. Yayla turizminin geliştirilmesi için birlikte çaba sarf etmemiz gerekiyor. Koyulhisar, doğu ve batıyı birbirine bağlayan kavşak konumundadır. Bu yoğun trafikten ekonomik gelişme anlamında en üst düzeyde faydalanmamız gerekiyor. Ayrıca yine yaylalar tarafında ormanlarımız var. Orman ürünleriyle ilgili ne tür bir üretim yapılabilir, farklı olarak neler yapılabilir değerlendirmemiz gerekiyor. Bunlara katkı koyacak veya farklı fikirler üretecek düşünceleriniz de var ise bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Ben tekrar katıldığınız için, bizimle beraber olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, katılımcılar söz alarak Koyulhisar esnafının talep ve sorunları hakkında bilgiler verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi STSO Yönetim Kurulu Koyulhisar'da Toplandı - Son Dakika


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