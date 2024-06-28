STSO Yönetimi İmranlı ve Zara İlçelerinde Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

STSO Yönetimi İmranlı ve Zara İlçelerinde Ziyaretler Gerçekleştirdi

STSO Yönetimi İmranlı ve Zara İlçelerinde Ziyaretler Gerçekleştirdi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İmranlı ve Kangal İlçelerinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İmranlı Kaymakamı Yusuf Kaan Kırık ve Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran ile görüşen STSO Yönetimi, ilçelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

28.06.2024 14:53  Güncelleme: 14:55
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe programları kapsamında İmranlı ve Kangal İlçelerinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

STSO Yönetimi ilk olarak İmranlı Kaymakamı Yusuf Kaan Kırık'ı makamında ziyaret ederek, başarılar temennisinde bulundu. Ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İmranlı Kaymakamı Yusuf Kaan Kırık, STSO yönetimine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bölgesel kalkınmanın önemine vurgu yapan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, İlçelerimiz Büyüyecek Sivas Güçlenecek idealimiz doğrultusunda, ilçelerimizle beraber ekonomik ve sosyal anlamda büyümezsek, Sivas'ı büyütmüş sayılmayız ifadelerini kullandı.

İmranlı programının ardından Zara ilçesine geçen Sivas Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran ve Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik'i makamında ziyaret ederek, başarılar temennisinde bulundu.

Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, istişare toplantılarının ilçenin kalkınmasına katkı sunduğunu belirterek, STSO yönetimine teşekkür etti. Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ise, " İlçemizi, üyelerinizi ziyaret ediyor olmanız çok anlamlı" ifadelerini kullandı.

Her ilçenin potansiyelinin ve sorunlarının farklılık gösterdiğini ifade eden Başkan Zeki Özdemir, üretecimizi, tüccarımızı ve esnafımızı dinlemek gayesiyle Zara ilçemize geldik. Üyelerimizle ve ilçe halkıyla bir araya gelip bölgenin sorunlarının çözümü için yollar arayalım düşüncesindeyiz ifadelerine yer verdi.

İmranlı ve Zara ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve tüccarları iş yerlerinde ziyaret eden Başkan Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe esnafının sorunları ve talepleri hakkında bilgiler edindi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi STSO Yönetimi İmranlı ve Zara İlçelerinde Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika

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