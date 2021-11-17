Üye Girişi
Su baskınında zarar gören çiftçilere 950 bin lira destek verildi - Son Dakika

Su baskınında zarar gören çiftçilere 950 bin lira destek verildi

17.11.2021 10:54
Su baskınında zarar gören çiftçilere 950 bin lira destek verildi

7 temmuz tarihlerinde meydana gelen su baskınında zarar gören çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 950 bin lira destek ödemeleri yapıldı.

7 temmuz tarihlerinde meydana gelen su baskınında zarar gören çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 950 bin lira destek ödemeleri yapıldı.

Düzce'de 6-7 temmuz tarihlerinde metrekareye 393.6 kilogram yağış düşmesi sonrasında 3 ilçe ve 13 köyde su taşkınları ve heyelan oluşturmuştu. Bu bölgelerde yapılan çalışmalar ile 189 kişi bulundukları yerlerden tahliye edilmesinin ardından ekipler bölgelerde çalışmalar başlatarak sel afetinin yaralarını kapatmaya başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de çiftçilere yönelik yaptığı hasar tespit çalışmalarının ardından 794 çiftçinin zarar gördüğünü belirledi. Sel afeti sebebiyle zarara uğrayan 794 üreticinin tarımsal zararlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nden tarafından üreticilere maddi destek gönderildi. Toplam 950 bin lira ödenek gönderildi. Gönderilen ödemeler üreticilerin hesaplarına aktarıldı. - DÜZCE

Su baskınında zarar gören çiftçilere 950 bin lira destek verildi
Su baskınında zarar gören çiftçilere 950 bin lira destek verildi
Su baskınında zarar gören çiftçilere 950 bin lira destek verildi
Su baskınında zarar gören çiftçilere 950 bin lira destek verildi

Düzce, Tarım, Sel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Su baskınında zarar gören çiftçilere 950 bin lira destek verildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

MSB, Türkiye ve ABD arasındaki toplantı hakkında 10:45 MSB, Türkiye ve ABD arasındaki toplantı hakkında "Olumlu geçti" sözlerini kullandı Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu 10:42 Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu Merve Boluğur'un paylaştığı video kafaları karıştırdı 10:41 Merve Boluğur'un paylaştığı video kafaları karıştırdı
Defalarca bıçaklanan adamı komşuları kan izlerini takip ederek buldu 10:35 Defalarca bıçaklanan adamı komşuları kan izlerini takip ederek buldu Ferdi Tayfur 76 yaşında: Doğum gününe özel video 10:29 Ferdi Tayfur 76 yaşında: Doğum gününe özel video Define ararken kanlar içinde kaldılar 10:03 Define ararken kanlar içinde kaldılar
Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada! 09:51 Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada! Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi 09:11 Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
10:44 MSB, Türkiye ve ABD arasındaki toplantı hakkında "Olumlu geçti" sözlerini kullandı
10:43 Fenerbahçeli Samatta rehin alındı
10:42 Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu
10:42 Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var
10:41 Merve Boluğur'un paylaştığı video kafaları karıştırdı
10:35 Defalarca bıçaklanan adamı komşuları kan izlerini takip ederek buldu
10:34 Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı yükseltildi
10:31 Dünya Kupası'nın geliri kasamızı dolduracak!
10:29 Ferdi Tayfur 76 yaşında: Doğum gününe özel video
10:26 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
Çatıda 'bu kadar da olmaz' dedirten anlar Çatıda 'bu kadar da olmaz' dedirten anlar         
10:46
Fenerbahçeli Samatta rehin alındı Fenerbahçeli Samatta rehin alındı         
10:43
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar! Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar!         
10:39
Ispanak satamayan esnaf afiş asarak satış yapmaya çalışıyor Ispanak satamayan esnaf afiş asarak satış yapmaya çalışıyor         
10:33
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye         
10:02
Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu         
09:30
İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim         
08:09
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti         
08:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye ilanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye ilanı         
08:00
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı         
20:37
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 10:58:27. #1.11#
SON DAKİKA: Su baskınında zarar gören çiftçilere 950 bin lira destek verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement