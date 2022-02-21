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Su kabakları yok satıyor - Son Dakika

Su kabakları yok satıyor

21.02.2022 13:26
Su kabakları yok satıyor

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı su kabağı işlemeciliği kursları yoğun ilgi görürken, su kabakları da 30-40 lira arasında yok satıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı su kabağı işlemeciliği kursları yoğun ilgi görürken, su kabakları da 30-40 lira arasında yok satıyor.

Burhaniye'de, eski yıllarda su kabı olarak kullanılan su kabakları, son günlerde büyük değer kazandı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen su kabağı işleme kurslarına katılan vatandaşlar, su kabaklarından gece lambası ve avize gibi süs eşyaları yaparken, ürüne olan talep de arttı.

Ören sahilindeki işyerinde sabun ve organik ürünler satan Cem Canpolat, "İşyerimizde son yıllarda su kabağı da satmaya başladık. Kabak işlemeciliği yaygın olduğu için bunlar ilgi görüyor. Piyasada su kabağı bulmak zor. Onun için fiyatları da yüksek. Şu anda, tanesini 30-40 lira arasında satıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Su kabakları yok satıyor

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Halk Eğitim Merkezi, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Su kabakları yok satıyor - Son Dakika Ekonomi


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