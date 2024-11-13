Su Ürünleri Denetimleri Başarıyla Tamamlandı

Ekonomi

Sinop Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ayancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince su ürünleri kontrol denetimleri gerçekleştirildi.

Türkeli ilçesine Güzelkent Limanında gerçekleşen denetimlerde, avlanan hamsilerin yasal avlanabilir boyutlarda olduğu belirlendi. Ayrıca, denetimler sırasında av araçları ve kullanılan yöntemlerin de mevzuata uygun olduğu tespit edildi.

İlçe tarım ve orman müdürlükleri, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunması ve av yasalarına uyulması adına denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.

Denetimler, deniz ekosisteminin korunmasına ve balıkçılığın uzun vadeli sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla büyük önem taşıyor. - SİNOP