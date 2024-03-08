Şubat Ayında BIST 100 Endeksi En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı

Şubat ayında en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,91 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,74, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,91 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,01, Amerikan Doları yüzde 1,34, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,94, külçe altın yüzde 2,33 ve Euro yüzde 2,37 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,76, Amerikan Doları yüzde 2,09, DİBS yüzde 2,68, külçe altın yüzde 3,07 ve Euro yüzde 3,11 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,02, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,91 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,50 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,38 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,72 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,80 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BİST 100 endeksinde gerçekleşti
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,71 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 23,29, Euro yüzde 11,66 ve Amerikan Doları yüzde 10,87 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 22,26 ve DİBS yüzde 48,09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 8,70 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 1,56, Amerikan Doları yüzde 2,26, mevduat faizi (brüt) yüzde 31,46 ve DİBS yüzde 54,23 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Şubat Ayında BIST 100 Endeksi En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı - Son Dakika
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılında tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 114,6 artarak 512 TL oldu. Sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 105,2 artarak 13 bin 435 TL olarak belirlendi. Mevsimlik işçilerde en yüksek günlük ücret Kahramanmaraş ilinde ödenirken, sürekli erkek işçilerde en yüksek aylık ücret Ankara ilinde gerçekleşti.
Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ve yönetimi yapılan olağan genel kurulda güven tazeledi. Başkan Kıvırcık, genel kurulda yapılan konuşmasında, bölgedeki alt ve üstyapı yatırımlarının devam ettiğini ve yeni imkanlar hakkında bilgi verdi. Ayrıca Uzunburun Genişleme Alanı'nın önemi vurgulandı ve bölgede Karma Küçük Sanayiciler Kooperatifi'nin kurulacağı duyuruldu.
Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ENHANCER Projesi kapsamında iş dünyası buluşması düzenlendi. B2B eşleştirme oturumları, panel oturumları ve finansal okuryazarlık workshopu gerçekleştirildi.
İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ramazan ayı öncesi denetimleri arttırdı. Özellikle ramazan ayında tüketimi yoğun olan ürün grupları ve sektörler mercek altına alındı. 19 işletmede ihlal görülürken, ihlal tekerrürü tespit edilen işletmelerde sınırlı süreli kapamalar gerçekleştirileceği ifade edildi.
Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında son dönemde ilişkilerin gelişmesini değerlendiren Afrika Uzmanı Doç. Dr. Yunus Turhan, "Afrika ülkeleri artık Batı'ya bağımlılıktan kurtulma ve alternatif ortak bulma noktasında çok gayret ettiler" dedi.
Özel bir anaokulu, öğretmenlere aylık 6500? maaş teklif ediyor. İlk 3 ay deneme süresi olan işte, hafta sonları dahil saat 12-16 arası çalışma şartı bulunuyor. Ayrıca hafta sonları 4 farklı atölye düzenleniyor. Okul, velilere göstermek için öğretmenlerin sertifika almasını zorunlu tutuyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 9.084,18 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 9.084,18 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile bilişim olurken en çok kaybettiren yüzde 0,46 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,54 değer kazancıyla 9.054,18 puandan tamamladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, para politikasını gevşetmek için gereken güvenden 'uzak olmadıklarını' söylemesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt içinde uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. Powell'ın 'güvercin' sözle yönlendirmelerinin ardından pay piyasalarında risk iştahının arttığını anımsatan analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin iş gücü piyasasının gidişatına dair sinyaller verebileceğini ve bu durumun Fed'in ilerleyen dönemlerde atacağı adımlar üzerinde etkili olabileceğini vurguladı. Analistler, yurt içinde Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, yurt dışında Almanya'da sanayi üretimi ile üretici enflasyonu, Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?