(ANKARA) - Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) şubat ayında yüzde 4,01 oranında artış gösterdi.
ENAG, Şubat 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
ENAG'ın verilerine göre, Şubat ayına ilişkin hesaplamalarda, enflasyon aylık artış oranı yüzde 4,01 olarak kaydedildi, son 12 aylık dönemdeki toplam artış oranı ise yüzde 54,14 oldu.
Şubat ayında enflasyon %4,01 arttı
