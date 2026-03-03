Şubat Ayında Enflasyon Rakamları Açıklandı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerine göre, en yüksek artış konut grubunda oldu. Buna göre, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda yıllık artış yüzde 42,33'e ulaşırken, söz konusu kalem yıllık enflasyona 6,24 puan katkı yaptı.

TÜİK, şubat ayına ilişkin "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)" verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişimde 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96 artış olarak kaydedildi.

Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 oranında arttı. Açıklanan verilere göre, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 33,39 oldu.

En yüksek artış konut grubunda

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda yıllık bazda en yüksek artış konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda olurken, bu grupta yıllık artış yüzde 42,33 olarak hesaplandı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış yüzde 36,44, ulaştırmada ise yüzde 28,86 oldu.

Söz konusu üç ana harcama grubunun yıllık enflasyona katkısı ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 9,07 puan, ulaştırmada 4,63 puan ve konut grubunda 6,24 puan olarak gerçekleşti.

Aylık bazda bakıldığında ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,89, ulaştırmada yüzde 2,58 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,40 artış kaydedildi. Bu grupların aylık enflasyona katkısı sırasıyla 1,71 puan, 0,43 puan ve 0,27 puan oldu.

Endeksteki 142 alt sınıfta artış oldu

Şubat ayında endekste kapsanan 174 alt sınıftan 142'sinde artış gerçekleşti. 27 alt sınıfta düşüş görülürken, 5 alt sınıfta ise değişim olmadı.

Öte yandan, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç tutularak hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) de açıklandı. Buna göre söz konusu göstergede aylık artış yüzde 2,16, yıllık artış yüzde 29,91 oldu. Aynı göstergede yılın başına göre artış yüzde 6,48, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 33,05 olarak hesaplandı.

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) şubat ayında aylık artış oranı yüzde 4,01 olarak kaydedildi, son 12 aylık dönemdeki toplam artış oranı ise yüzde 54,14 oldu.

(Son)