Şubatta İstihdam 153 Bin Artış Gösterdi

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, şubatta aylık bazda 153 bin kişi artarak 32 milyon 158 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, şubatta bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 32 milyon 158 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,2 puan artışla yüzde 48,2 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6 iken kadınlarda yüzde 31,1 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, şubatta bir önceki aya göre 286 bin kişi artarak 35 milyon 139 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5 iken kadınlarda yüzde 35,2 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi şubatta bir önceki aya göre aynı kalarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı şubatta aylık bazda 0,1 puan artarak yüzde 29,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,6 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde şubat ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 66.742 32.998 33.744 İş gücü (bin kişi) 35.139 23.262 11.877 İstihdam (bin kişi) 32.158 21.658 10.500 İşsiz (bin kişi) 2.981 1.604 1.377 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 31.603 9.737 21.867 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 52,6 70,5 35,2 İstihdam oranı (yüzde) 48,2 65,6 31,1 İşsizlik oranı (yüzde) 8,5 6,9 11,6 Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 15,8 12,8 21,8 (Bitti) (Bitti)

Kaynak: AA