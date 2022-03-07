Bulgarların alışveriş çılgınlığına Tekirdağ kancası - Son Dakika
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Bulgarların alışveriş çılgınlığına Tekirdağ kancası

07.03.2022 10:12
Bulgarların alışveriş çılgınlığına Tekirdağ kancası

Son dönemde Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş için Türkiye'yi tercih etmeye başlaması ile tanıtım atağına geçen Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa Kent Konseyi ile birlikte her iki komşu ülkenin sınır kapılarında Süleymanpaşa hakkında tanıtıcı bilgiler içeren broşür...

Son dönemde Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş için Türkiye'yi tercih etmeye başlaması ile tanıtım atağına geçen Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa Kent Konseyi ile birlikte her iki komşu ülkenin sınır kapılarında Süleymanpaşa hakkında tanıtıcı bilgiler içeren broşür dağıtımı gerçekleştiriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Türkçe, Bulgarca ve Yunanca olmak üzere üç dilde hazırlanan ve Süleymanpaşa'da günübirlik olarak ziyaret edilebilecek yerler, alışveriş rotaları ve tanıtıcı diğer bilgilerin yer aldığı broşürler, Süleymanpaşa Belediyesi Gönül Elçileri tarafından Kapıkule ve İpsala sınır kapısından ülkemize giriş yapan turistlere dağıtılıyor.

Turistler yoğun ilgi göstermeye başladı

Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Kent Konseyi işbirliği ile gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri sayesinde özellikle Perşembe ve Pazar günleri ülkemize akın eden turistlerin Süleymanpaşa'ya yoğun ilgi göstermeye başladığı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör ve Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Salih Nurettin Çevik, İpsala Gümrük Müdürü Osman Demirkol'u ziyaret ederek yürütülen tanıtım faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundular. - TEKİRDAĞ

Bulgarların alışveriş çılgınlığına Tekirdağ kancası
Bulgarların alışveriş çılgınlığına Tekirdağ kancası
Bulgarların alışveriş çılgınlığına Tekirdağ kancası

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Süleymanpaşa, Yunanistan, alışveriş, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bulgarların alışveriş çılgınlığına Tekirdağ kancası - Son Dakika


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