Süleymanpaşa'da Ayçiçeği Tarla Günü

21.08.2025 13:34
Tarım arazilerini etkinleştirmek için ayçiçeği projesi kapsamında tarla günü düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında hayata geçirilen 'Anıza Ayçiçeği Ekilişi' projesi çerçevesinde tarla günü düzenlendi.

2024 yılında 630 bin TL ödenek kullanılarak, 2 bin 150 dekar alanda 70 üreticiyle uygulanan projede 400 ton üretim gerçekleştirilirken, bu yıl 3 milyon 650 bin TL ödenek ile 140 üreticiye hibrit ayçiçeği tohum desteği sağlanarak 10 bin dekar alanda uygulama yapıldı.

Proje çerçevesinde Süleymanpaşa ilçesi Ortaca Mahallesi'ndeki Muhtar Şaban Tezel'e ait 38 dekar alanda tarla günü etkinliği gerçekleştirildi.

Mahalle üreticilerinin de yoğun ilgi gösterdiği tarla gününde açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ahmet Tokgöz, kuraklığın ve düzensiz yağışların son beş yılda birçok üründe verim kaybına neden olduğunu vurguladı. Tokgöz, anıza ekim yönteminin toprağın yapısını bozmadan, daha az maliyetle uygulanabileceğini ve üreticilere yüzde 75 hibe desteği sağlandığını belirtti.

Konuşmaların ardından tarlada ayçiçeği hasadı gerçekleştirildi. Proje ile üreticilerin maliyetlerinin düşürülmesi, toprağın organik yapısının korunması ve kuraklığa karşı dayanıklılığın artırılması hedefleniyor.

Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Müdür Yardımcısı Ahmet Tokgöz ve teknik personel, Batman İl Tarım Müdürlüğü'nden görevliler ile Ziraat Odası başkanlığı ve personeli katılım sağladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım

