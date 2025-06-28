Sultaniye Üzüm Hasadı Başlıyor - Son Dakika
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Sultaniye Üzüm Hasadı Başlıyor

Sultaniye Üzüm Hasadı Başlıyor
28.06.2025 10:15
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Sarıgöl'de Sultaniye üzüm hasadı ağustos sonu planlanıyor, üreticiler yoğun emek harcıyor.

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda yetiştirilen dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm, üreticilerin adeta baş tacı olmaya devam ediyor. Hasat dönemine yaklaşıldıkça üzüm salkımları daha albenili bir görünüm kazanırken, bağlarda da hummalı bir bakım süreci yaşanıyor.

Sultaniye üzüm hasadına ağustos ayının 20'sinden sonra başlanması planlanırken, üzümün yaş olarak satışının yapılabilmesi için ise üreticiler, salkımlarda kalıntı bırakmayan tarım ilaçları kullanarak sezona hazırlanıyor.

Sarıgöl Ovası'nda üzüm sezonu, temmuz ayında erkenci türlerden olan Süperyol ve Antep Karası gibi çeşitlerle başlarken, ağustos sonu itibarıyla Sultaniye hasadı devreye girerek, sezon yıl sonuna kadar devam ediyor. Üreticiler, "baş tacımız" dedikleri Sultaniye üzüm için bağlarda gece gündüz yoğun emek harcıyor.

Gizem, Sultaniye tacı ile sosyal medyada beğeni topladı

Sarıgöllü üzüm üreticisi ve serbest ziraat mühendisi Mustafa Çinkılıç'ın kızı küçük Gizem, bağda Sultaniye üzüm salkımlarının önünde başına taktığı taç ile çektirdiği fotoğrafla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kızının fotoğrafını çekmek için birlikte bağa gittiklerini anlatan Mustafa Çinkılıç, "Sultaniye, Sarıgöl için gerçekten baş tacı bir ürün. Kızım üzüm salkımıyla fotoğraf çektireceğimizi duyunca evden taç aldı. Güzel de bir fotoğraf oldu." dedi.

Sarıgöl ve çevresinde yaklaşık 113 bin dekarlık alanda Sultaniye üzüm yetiştiriliyor. İlçede ayrıca dokuz farklı üzüm türü daha üretiliyor. Sarıgöl, bu üretim potansiyeliyle "Üzümün Başkenti" unvanını elinde bulundururken, üretilen üzümlerin yüzde 80'i ise yaş olarak ihraç ediliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Sarıgöl, manisa, Üretim, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sultaniye Üzüm Hasadı Başlıyor - Son Dakika

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