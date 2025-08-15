Sultanların Hasadı: Sarıgöl\'de Üzüm Zamanı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz üzümünde hasat başladı.

Dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz üzümünün yetiştirildiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hasat başladı. Sabahın erken saatlerinde üzüm bağlarına giren işçiler özenle kestikleri üzümleri kasalara yerleştirirken hasadı yapılan üzümler hem iç piyasaya hem de ihracata gönderiliyor.

113 bin dekarlık üzüm bağının olduğunu ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl ovamızın kırsal açık alanlarındaki üzümlerimiz tüketici ile buluşması başladı. Ovamızda da kesim nedeniyle hareketlilik başladı. Kesim işimiz örgülü bağlarda aralık ayının sonuna kadar devam etmektedir. Üreticilerimiz örtü altı üzüm salkımlarının standart ve kaliteli olması için salkımlarla teker teker ilgileniyor. Sarıgöl ovamızdaki üzümlerimiz ihracat için aralık sonuna kadar beyaz kanaviçe örtüler altında korunuyor. Sarıgöl ovasına gelen üzüm alıcıları ihracatçı firmalar aracılığı ile başta Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç gerçekleştiriyor" dedi. - MANİSA