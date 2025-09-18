Suna Eroğlu'nun Doğal Mumları İlgi Çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Suna Eroğlu'nun Doğal Mumları İlgi Çekiyor

Suna Eroğlu\'nun Doğal Mumları İlgi Çekiyor
18.09.2025 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Suna Eroğlu, doğal malzemelerle yaptığı mumlarla hem turisti hem de sosyal medyayı cezbediyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde usta öğretici olarak görev yaptıktan sonra kendi işletmesini açan Suna Eroğlu'nun doğal malzemelerle hazırladığı mumlar, hem sosyal medyanın hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 200 çeşit mumu esans ve doğal mum ham maddesiyle yapan Suna Eroğlu, ürünlerinin fabrika mumlarından çok daha güzel koktuğunu ve daha sağlıklı olduğunu dile getirdi. Eroğlu, "Ben bu işi zorunluluktan öğrendim. Usta öğretici olarak çalıştığım dönemde, öğrencilerime eğitim vermek amacıyla bu işi öğrenmiş oldum. Eğitimler arasında mum yapımı da vardı ve buradan yola çıkarak kendimi geliştirdim. Daha sonra iş ve meslek amaçlı olarak bu alana yöneldim. Bir yıldır Sur ilçesinde, Telgrafhane Sokak'ta mum atölyesi işletiyorum. Devraldığımdan beri atölyeyi ben yönetiyorum. Yaklaşık 200 farklı mum çeşidimiz var. Malzeme olarak ağırlıklı şekilde doğal ürünler soya, wax ve bal mumu kullanıyorum. Tabii parafin ve jel mum gibi ürünler de var ama çoğunlukla doğal olanları tercih ediyorum" dedi.

Kokularında tamamen doğal, sağlığa zarar vermeyecek esansları kullandıklarını ifade eden Eroğlu, "Mumlarımızı çoğunlukla öğrenciler tercih ediyor. Bunun yanında romantizm ya da dekoratif amaçlarla kullananlar da oluyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Sur, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suna Eroğlu'nun Doğal Mumları İlgi Çekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:41:58. #7.12#
SON DAKİKA: Suna Eroğlu'nun Doğal Mumları İlgi Çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.