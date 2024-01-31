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SunExpress, 2024 yılında da 'Great Place To Work' sertifikası almaya hak kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

SunExpress, 2024 yılında da 'Great Place To Work' sertifikası almaya hak kazandı

SunExpress, 2024 yılında da \'Great Place To Work\' sertifikası almaya hak kazandı

SunExpress, çalışanlarının geri bildirimleriyle 2023 yılının ardından 2024 yılında da 'Great Place To Work' sertifikası almaya hak kazandı. Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, çalışanlara yönelik gerçekleştirilen anonim anket ve analiz sonucunda 'Great Place To Work' sertifikası almaya hak kazandı. Çalışanların geri bildirimleriyle değerlendirilen SunExpress, güvenilirlik, takım ruhu, saygı, hakkaniyet ve gurur gibi konularda başarılı bulundu.

31.01.2024 14:01
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SunExpress, çalışanlarının geri bildirimleriyle 2023 yılının ardından 2024 yılında da 'Great Place To Work' sertifikası almaya hak kazandı.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Great Place To Work Enstitüsü tarafından kurum kültürü ve çalışan deneyimini ölçümlemek amacıyla çalışanlara yönelik gerçekleştirilen anonim anket ve analiz sonucunda bu yıl da 'Great Place To Work' sertifikası almaya hak kazandı.

Çalışanlarının ankette paylaştığı geri bildirimler sonucunda "Great Place to Work" unvanının sahibi olan SunExpress, gerçekleştirilen anket kapsamında güvenilirlik, takım ruhu, saygı, hakkaniyet ve gurur gibi konularda değerlendirildi.

Kaynak: DHA

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