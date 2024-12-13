SunExpress, 2025 Yaz Sezonunda Birleşik Krallık Uçuşlarını Genişletiyor

Ekonomi

SUNEXPRESS, 2025 yaz sezonunda Birleşik Krallık uçuşlarında 1,9 milyon yolcu kapasitesi sunarak 2024 yaz sezonuna kıyasla yolcu sayısını yüzde 20 arttıracak.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, Birleşik Krallık uçuş ağını genişletiyor. Havayolu şirketi Birleşik Krallık'ta toplam 11 havalimanından haftalık 178 uçuşla yolcularına daha fazla seçenek sunarak konumunu güçlendiriyor. Şirket, Nisan 2025 itibarıyla Glasgow Havalimanı'ndan Antalya ve Dalaman'a, Liverpool John Lennon Havalimanı'ndan ise Antalya'ya ilk kez sefer düzenlemeye başlıyor. Bunun yanı sıra, Londra Stansted Havalimanı'ndaki uçuşlarını haftalık 26 sefere yükselten SunExpress, Dalaman ve Kayseri'ye de bağlantılar sunacak. SunExpress, 2025 yılında Birleşik Krallık'ta, Luton, Gatwick, Manchester, Edinburgh, Birmingham, Newcastle, Bristol, Leeds Bradford, Stansted, Glasgow, Liverpool gibi 11 havalimanında hizmet verecek. Şirket yeni hatlarla birlikte pazarda yaklaşık 1,9 milyon koltuk kapasitesi sunarak 2024 yaz sezonuna kıyasla kapasitesini 20 arttıracak.