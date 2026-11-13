SunExpress, Antalya ve İzmir'den Şam'a direkt uçuşlarla kış sezonuna girdi - Son Dakika
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SunExpress, Antalya ve İzmir'den Şam'a direkt uçuşlarla kış sezonuna girdi

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SunExpress, kış sezonunda Antalya ve İzmir'den Suriye'nin başkenti Şam'a direkt seferlere başladı. Antalya'dan ilk uçuş dün yapıldı; bu hatta perşembe-cumartesi, İzmir'den bugün başlayan uçuşlar ise çarşamba-cuma günleri gerçekleştirilecek.

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, kış uçuş programı kapsamında Antalya ve İzmir'den Suriye'nin başkenti Şam'a direkt uçuş başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antalya'dan Şam'a ilk uçuşunu dün gerçekleştiren SunExpress, bu hatta perşembe ve cumartesi günleri yolcularına direkt ulaşım imkanı sunuyor.

İzmir-Şam uçuşlarına ise bugün başlayan hava yolu, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada iki sefer düzenleyecek.

Kış sezonunda İzmir'den Halep'e uçuşlarına devam eden şirket, yeni hatlarıyla Türkiye ile Suriye arasındaki hava yolu bağlantılarını genişletmeye devam ediyor.

Kaynak: AA
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