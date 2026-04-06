SunExpress, Runtalya Maratonu'na Destek Verdi

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, ana partnerleri arasında yer aldığı Runtalya Uluslararası Antalya Maratonu'na bu yıl 200'den fazla gönüllü çalışanıyla katılarak sivil toplum kuruluşlarına destek verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2006'dan bu yana binlerce sporseveri Antalya'da buluşturan Runtalya Uluslararası Antalya Maratonu, spor ve dayanışma atmosferine sahne oldu.

Geçmiş yıllarda da çeşitli vakıf ve dernekler yararına parkura çıkan SunExpress çalışanları, bu yıl adımlarını Toplum Gönüllüleri Vakfı için attı.

Çalışanların bireysel bağış kampanyaları aracılığıyla topladığı yardımların, gençlerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyen projelere katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye'nin en büyük "lifestyle" maraton etkinliklerinden biri olarak gösterilen Runtalya, her yıl 10 binden fazla koşucuyu ağırlıyor.

Maraton, yarı maraton, 10K, 10K Team ve 5K Sosyal Koşu kategorilerinin yer aldığı organizasyon, yarış öncesi ve sonrasındaki yan etkinliklerle sağlıklı yaşamı eğlenceyle buluşturuyor.