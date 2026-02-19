Sungurlu Diği Göleti Tarıma Can Su Olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 380 milyon lira maliyetle yapılan Çorum Sungurlu Diği Göleti'nin, 1500 dekar araziye can suyu olacağını belirtti.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Çorum'un bereketinin, Sungurlu Diği Göleti ile artacağına işaret eden Yumaklı, "380 milyon lira maliyetle şehrimize kazandırdığımız gölet, 1500 dekar araziye can suyu olacak, 200 kişiye istihdam kapısı aralayacak. Çorum'a ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, projenin ülke ekonomisine, 11 milyon lira katkı sağlayacağı kaydedildi.