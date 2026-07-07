Süphan Dağı'ndan Doğal Bal Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süphan Dağı'ndan Doğal Bal Üretimi

Süphan Dağı\'ndan Doğal Bal Üretimi
07.07.2026 08:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süphan Dağı eteklerindeki zengin flora, arıcılara kaliteli bal üretiminde önemli katkılar sağlıyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan Süphan Dağı'nın zengin florası arıcılara yaradı.

İlçeye bağlı Aydınlar beldesinin Süphan Dağı eteklerindeki zengin bitki örtüsü ve temiz hava, arıcılığa önemli katkı sağlıyor. İlkbahar ve yaz aylarında açan binlerce çiçek, bölgedeki arıcıların kaliteli ve doğal bal üretmesine imkan sunuyor. Süphan Dağı'nın eteklerinde kurulan kovanlarını kuran arıcılar, hem bölge ekonomisine hem de kırsal kalkınmaya destek veriyor.

Arıcı Mehmet Gökmen, bu yıl mevsim şartlarının elverişli geçmesiyle birlikte bal veriminde artış beklediklerini ifade etti. Süphan Dağı'nın yüksek rakımı, temiz havası ve zengin florasının üretilen bala kendine özgü aroma kazandırdığını belirten Gökmen, doğal yöntemlerle üretim yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan Aydınlar beldesi, doğal güzelliklerinin yanı sıra kaliteli bal üretimiyle de adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Bölge üreticileri, Aydınlar balının daha geniş pazarlara ulaştırılması ve coğrafi değerinin tanıtılması için destek bekliyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Toros Dağları, Süphan dağı, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Süphan Dağı'ndan Doğal Bal Üretimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
Sri Lanka’da cezaevi isyanında 25 ölü Sri Lanka’da cezaevi isyanında 25 ölü
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi
5 ilde dev operasyon 200 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi 5 ilde dev operasyon! 200 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

09:02
TRT spikeri Özkan Öztürk’ten olay Trump göndermesi
TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi
08:32
Trump müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz
Trump müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz
07:32
İstanbul’da AVM otoparkında skandal görüntü Yakalanınca hızla kaçtılar
İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar
07:06
NATO Zirvesi’nin en dikkat çeken kulisi Trump F-35 müjdesini verecek
NATO Zirvesi'nin en dikkat çeken kulisi! Trump F-35 müjdesini verecek
06:49
ABD basını: İran ordusu Hürmüz’den geçen 2 gemiye füze saldırısı düzenledi
ABD basını: İran ordusu Hürmüz'den geçen 2 gemiye füze saldırısı düzenledi
06:38
36. NATO Zirvesi bugün Ankara’da başlıyor Milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları açıklanacak
36. NATO Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor! Milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 09:07:53. #7.13#
SON DAKİKA: Süphan Dağı'ndan Doğal Bal Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.