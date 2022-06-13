Sürdürülebilir sukuk ihracına Bonds, Loans & Sukuk'tan 'Yılın İşlemi' ödülü - Son Dakika
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Sürdürülebilir sukuk ihracına Bonds, Loans & Sukuk'tan 'Yılın İşlemi' ödülü

13.06.2022 12:13
Sürdürülebilir sukuk ihracına Bonds, Loans & Sukuk'tan 'Yılın İşlemi' ödülü

Kuveyt Türk'ün katılım finans ilkeleri doğrultusunda Türkiye'de ve dünyada bir ilklerden biri olan Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı, finans piyasalarının önde gelen yayın kuruluşlarından biri olan GFC Media'nın global çapta dünyanın çeşitli yerlerinde...

Kuveyt Türk'ün katılım finans ilkeleri doğrultusunda Türkiye'de ve dünyada bir ilklerden biri olan Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı, finans piyasalarının önde gelen yayın kuruluşlarından biri olan GFC Media'nın global çapta dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlediği organizasyonlarından biri olan Bonds, Loans & Sukuk Middle East organizasyonunda 'Yılın İşlemi' ödülüne layık görüldü.

2010 yılında Türkiye'nin ve Kıta Avrupası'nın ilk sukuk işlemlerinden birini yapan Kuveyt Türk, sukuk alanında ilklerden birine daha imza atarak gerçekleştirdiği Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı ile Bonds, Loans & Sukuk tarafından organizasyonun Middle East ayağında 'Yılın İşlemi' ödülünü almaya hak kazandı. Bankanın ödülü, Dubai'de gerçekleştirilen Bonds, Loans & Sukuk ödül töreninde, Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ruşen Ahmet Albayrak ve Finansal Kurumlar Müdürü Turgay Çavaş'a takdim edildi.

4,3 milyar doların üzerinde talep gelmişti

Yapılan açıklamaya göre bankanın, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 350 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli ve 5.yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına, Kıta Avrupası, Birleşik Krallık, Amerika, Asya ve Körfez dahil geniş bir coğrafyadan 150'nin üzerinde yatırımcı kuruluş katılmış ve 4,3 milyar doların üzerinde talep gelmişti. Yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde talep miktarı sukuk ihracının 12 katını aşarak yüzde 6,125 ile bankaya 2017 yılından beri Türkiye'den ihraç edilen en iyi Tier 2 fiyatlamasını getirmişti. Geniş bir katılımcı kitlesine ulaşan ihraçta yatırımcı çeşitliliği sağlanarak 100'e yakın yatırımcıya dağıtım gerçekleşirken, dağıtımın yüzde 20'si ise tamamen yeşil/sosyal içerikli fon yatırımcılarına yapılmıştı.

Kaynak yeşil ve sosyal projelere aktarılıyor

Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk İhracı işlemle Kuveyt Türk, sukuk alanında yeni bir aşama kat etmiş oldu. İşlemi, bankanın ve piyasanın diğer sukuk ihraçlarından ayıran temel nokta ESG (Environmental-Social-Governance/Çevresel-Sosyal-Yönetişim) yapıda olması. Sürdürülebilir sukuktan elde edilen kaynak, yenilenebilir enerji finansmanı başta olmak üzere yeşil ve sosyal proje finansmanlarında değerlendiriliyor. İlgili projeler, katılım finans prensiplerinin yanı sıra bankanın Sürdürülebilir Finans Kapsam Dokümanı ve global çevresel danışmanlık firmasından aldığı ikinci taraf görüşüne uyumlu olarak seçiliyor. ESG yapıdaki sürdürülebilir sukuk ihracı, güçlü bir KOBİ portföyü bulunan ve aynı zamanda yenilenebilir enerji fonlamalarında sektör öncülerinden olan bankanın hem yeşil hem de sosyal fonlamalara olan desteğini de ortaya koyuyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kuveyt Türk, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sürdürülebilir sukuk ihracına Bonds, Loans & Sukuk'tan 'Yılın İşlemi' ödülü - Son Dakika

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